La Guardia Civil intercepta en el Estrecho una embarcación con 8 migrantes a bordo

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Ceuta, 29 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado una embarcación que cruzaba las aguas del Estrecho de Gibraltar con 8 migrantes a bordo y constataron que uno de los ocupantes ejercía de patrón.

Según fuentes del instituto armado, la intervención ha sido realizada en la madrugada del martes por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el marco de la vigilancia puesta en marcha desde la entrada a Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

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Los agentes advirtieron la presencia de una embarcación sospechosa que navegaba en dirección a Cádiz, por lo que procedieron a su intervención.

En la embarcación hallaron a 8 migrantes, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad.

Desde que se produjo la entrada de migrantes a finales de julio se ha constatado un aumento en el trasiego de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para llevar a cabo este tipo de negocios clandestinos.

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El objetivo final es el traslado de estas personas a las costas de Cádiz o Málaga previo pago de importantes cantidades de dinero. EFE