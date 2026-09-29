La Bolsa española abre con un alza del 0,33 % pese a la subida del petróleo y de la deuda

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Madrid, 29 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con un alza del 0,33 %, a pesar del nuevo repunte que registra el precio del crudo brent, hasta los 107 dólares el barril, y el aumento de la rentabilidad de la deuda soberana.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,33 %, hasta los 19.660,9 puntos. Las ganancias del año son del 13,58 %.

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A esta hora, el brent, el crudo de referencia en Europa, se revaloriza el 1,71 %, hasta los 107,10 dólares, ante las dudas sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán que ponga fin al conflicto bélico, y mientras la rentabilidad del bono estadounidense a diez años alcanza el 5,24 %. EFE

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