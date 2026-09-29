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Juicio este martes en Valladolid contra el acusado de vender 16.000 kilos de anacardos y no entregar la mercancía

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La Audiencia de Valladolid celebrará juicio este martes, 29 de septiembre, contra el apoderado de la mercantil Sistemas Agrorentables S.L. por un delito de estafa presuntamente cometido en junio de 2021 cuando se ofreció a surtir a otra empresa de un total de 16.000 kilos de pistachos por los que percibió de la compradora la cuantía de 62.400 dólares, pese a que luego no entregó la citada mercancía y tampoco devolvió el dinero.

Sobre el juicio pesan ya dos suspensiones anteriores, una de fecha 13 de noviembre de 2025 y otra registrada el 24 de junio del presente año, siempre debido a los problemas para localizar a dos testigos--uno de ellos residente en Londres y otro en Argelia--que se espera ahora que, previsiblemente, se encuentren ya a disposición del tribunal.

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En su escrito de calificación provisional, la acusación pública solicita para el encausado, Antonio R.J, una condena de dos años de prisión y la devolución a la entidad perjudicada, con responsabilidad civil subsidiaria de Sistemas Agrorentables, de los 6.400 dólares no recuperados o su cambio oficial en euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio se reproducirán hechos registrados en junio de 2021 cuando el acusado, en calidad de apoderado de la citada mercantil, "simulando una posición de mercado y crédito empresarial no acorde a la realidad", siempre según la acusación pública, convino con otra empresa aprovisionarla con un total de 16.000 kilos de pistachos por un precio de 62.400 dólares a abonar en dos transferencias, cada una de ellas por importe de 31.000 dólares, las cuales fueron efectuadas el 31 de agosto y el 18 de octubre de ese mismo año.

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Sin embargo, a partir de entonces el acusado no realizó entrega de la mercancía comprometida ni devolvió las cantidades percibidas, pese a los esfuerzos realizados para ello por la mercantil perjudicada.

Los hechos se registraron en junio de 2021 cuando el acusado, en calidad de apoderado de la citada mercantil, "simulando una posición de mercado y crédito empresarial no acorde a la realidad", siempre según la acusación pública, convino con otra empresa aprovisionarla con un total de 16.000 kilos de anacardos por un precio de 62.400 dólares a abonar en dos transferencias, cada una de ellas por importe de 31.000 dólares, las cuales fueron efectuadas el 31 de agosto y el 18 de octubre de ese mismo año.

Sin embargo, a partir de entonces el acusado no realizó entrega de la mercancía comprometida ni devolvió las cantidades percibidas, pese a los esfuerzos realizados para ello por la mercantil perjudicada.

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