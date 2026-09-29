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Funcas prevé que el IPC siga por encima del 4 % hasta final de año

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Madrid, 29 sep (EFE).- La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) prevé que la inflación se mantenga por encima del 4 % hasta finales de año, aunque dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio y del precio del petróleo, así como de las medidas que adopte el Gobierno.

El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, ha explicado en unas declaraciones enviadas a los medios que probablemente esta mañana el Consejo de Ministros dé luz verde a medidas que supongan un descenso de todo tipo de impuestos y tasas sobre la energía y también sobre la electricidad, no solamente en hidrocarburos.

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"A la espera de esa información que va a ser importante consideramos que el IPC todavía estará por encima del 4 % hasta finales de año por lo menos y ya después va a depender de lo que pase en el conflicto en el Oriente Medio y con el petróleo", ha añadido.

El dato del IPC, según Torres, preocupa en dos dimensiones y la primera de ellas tiene que ver con la energía, ya que es el componente que más se ha encarecido y "responsable de este brote de inflación".

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"Es verdad que hoy se van a tomar medidas y esto podría incidir favorablemente en términos de inflación, aunque por supuesto con un coste presupuestario", ha añadido el experto de Funcas en referencia al nuevo paquete anticrisis que se prevé que apruebe este martes el Consejo de Ministros.

Torres ha hecho hincapié en que el segundo frente que preocupa es la inflación subyacente, ya que ha alcanzado el 3,1 %, dos décimas más de la previsión de Funcas, lo que significa que se recrudece la presión inflacionaria en los sectores de servicios y también en los bienes industriales no energético.

"El encarecimiento de la energía se va filtrando poco a poco al conjunto de las parcelas de IPC y esto lo notamos en la cesta de la compra, en el día a día", ha añadido el director de Coyuntura de Funcas, quien ha considerado que "estamos con un doble problema de inflación, no solamente energética, pero también de otros precios que nos diferencian del resto de Europa".

En este sentido, ha explicado que la inflación española sigue superando "muy probablemente" la media europea y se mantiene una "brecha desfavorable de inflación en detrimento de España", lo que significa que "resta poder adquisitivo" a las familias y "supone una merma de competitividad para la economía española". EFE

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