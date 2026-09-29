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Fermín López, satisfecho de su regreso tras la lesión: "He pasado página"

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Sevilla, 29 sep (EFE).- El centrocampista del Barcelona Fermín López expresó su satisfacción este martes por su regreso a la selección después de la lesión que le apartó del Mundial y aunque admitió que fue "un poco raro" verlo como aficionado, "ha pasado página" y está contento de volver a la Roja.

Fermín fue titular ante Croacia en el encuentro de la Liga de Naciones disputado en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, con victoria 4-1 para los de Luis de la Fuente, después de que su último partido fuera el pasado 31 de marzo ante Egipto en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

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"Un poco raro seguir el Mundial como aficionado, pero feliz por España y mis compañeros. Tenía eso ahí de que podía haber estado, pero ya he pasado página y contento de estar aquí otra vez", explicó el futbolista de El Campillo (Huelva) en declaraciones a TVE.

Valoró que De la Fuente volviera a confiar en él y respondiera siendo uno de los mejores de la primera parte: "Después de la lesión, muy contento de la oportunidad y un honor jugar para mi país bien. No ha entrado, pero lo he intentado. Ha salido bien y lo importante es que el equipo ha hecho buen partido y ha ganado".

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El defensa del Real Madrid Dean Huijsen fue otro de los que volvió a enfundarse de nuevo la camiseta de la selección. "Representar a mi país es un orgullo y un honor. Queremos seguir ganando", señaló al término del partido. EFE

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