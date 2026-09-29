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Feijóo vuelve hoy a Barcelona para verse con la patronal de Terrassa y seguir desgranando sus medidas económicas

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá hoy a Barcelona para reunirse con la patronal de Terrassa y seguir desgranando las reformas económicas que plantea su formación para recuperar poder adquisitivo y modernizar la economía.

En concreto, Feijóo participará a las 9.30 horas, en un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrasa (CECOT), en el que también intervendrá el presidente de dicha patronal, Xabier Panés.

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Según el PP, la inflación permanente y el deterioro del poder adquisitivo de las familias necesitan de actuaciones urgentes. Por eso, ha planteado un decálogo de medidas económicas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la productividad de la economía española.

La pasada semana, Feijóo ya propuso un plan de choque para la mejora del poder adquisitivo con medidas como duplicar las desgravaciones por cada hijo desde agosto hasta final de año, la aplicación del IVA al 0% a los alimentos básicos y bajada del 21% al 10% del IVA a la energía.

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Este lunes ha vuelto a denunciar ante la Junta Directiva del PP la situación que afrontan las familias. "¿Dónde está el dinero de un país que paga más que nunca y vive peor que nunca?", se ha preguntado, tras criticar que los que quieren ahora agitar las calles son los mismos que han "exprimido a los trabajadores" y han "triturado a la clase media". "¡Son los mismos que han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande!", ha exclamado ante la plana mayor del PP.

FEIJÓO ESTUVO HACE DÍEZ DÍAS EN BADALONA

El líder del Partido Popular ya estuvo en Cataluña hace 10 días. En concreto, viajó a Badalona para participar en un acto con afiliados del PPC en ese municipio que gobierna el 'popular' Xavier García Albiol, baluarte del partido contra la inmigración irregular.

En ese acto, Feijóo reclamó "una política migratoria ordenada, abierta a quienes quieran venir a trabajar y a cumplir las leyes" y afirmó que "España estará cerrada a cal y canto" para quienes vengan a saltarse la ley. "El pasaporte tiene derechos y también tiene deberes, y si no, no hay pasaporte", aseveró.

En 'Génova' son conscientes de que Cataluña es clave para llegar a Moncloa por el elevado número de escaños que reparte y será una de las prioridades del PP ante las generales de 2027. En este momento, los 'populares' solo tienen seis diputados (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspiran a mejorar su resultado en la ciudad condal y lograr representación en Lleida y Girona.

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