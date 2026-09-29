Fallece Julián García Vargas, exministro de Sanidad y Defensa con Felipe González

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Madrid, 29 sep (EFE).- Julián García Vargas, exministro de Sanidad y Defensa con los gobiernos de Felipe González, ha fallecido este martes a los 80 años, según han informado a EFE fuentes socialistas.

Nacido en Madrid el 19 de octubre de 1945, García Vargas formó parte, junto a Ernest Lluch y Enrique Barón, de la Federación de Partidos Socialistas, organización que con el restablecimiento de la democracia se integró en el PSOE.

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En julio de 1986 fue nombrado ministro de Sanidad y Consumo en el tercer gobierno socialista y permaneció al frente del Ministerio tras la remodelación ministerial de julio de 1988.

Tras las elecciones del 29 de octubre de 1989, se mantuvo como ministro de Sanidad y Consumo hasta marzo de 1991 cuando fue nombrado titular de Defensa en sustitución de Narcís Serra.

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Durante su época al frente de este ministerio dedicó especial atención a la reforma del Servicio Militar, así como a la retirada de las tropas norteamericanas de las bases de Torrejón y de Zaragoza y la intervención de tropas españolas en conflictos internacionales, como la Guerra del Golfo o la guerra civil de la ex república yugoslava de Bosnia-Herzegovina.

En su segunda etapa como ministro de Defensa, García Vargas puso en marcha la Ley de Plantillas y la del Régimen Disciplinario Militar, y el nuevo servicio militar de nueve meses de duración; impulsó y creó la Fuerza de Acción Rápida, una unidad de élite destinada a intervenir en el menor tiempo posible allí donde se la requiera; y participó en el diseño del 'Plan NORTE', de reorganización del Ejército de Tierra.

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El escándalo de las escuchas ilegales llevadas a cabo por miembros del CESID (servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa) precipitó su salida del Gobierno por responsabilidad política.

El 28 de junio, el presidente Felipe González aceptó su dimisión así como la del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, también afectado por el caso.

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Tras su salida del Gabinete, García Vargas se reincorporó a la Inspección Financiera y Tributaria y en diciembre de 1995 fue designado mediador de la Unión Europea para la reunificación de la ciudad bosnia de Mostar.

Estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fue concedida por el Consejo de Ministros el 12 de abril de 1996; y la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, condecoración que le otorgó el Gobierno el 23 de diciembre de 1999. EFE

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