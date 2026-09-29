Extremadura recupera la normalidad tras una noche de sobresaltos por las fuertes lluvias

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Mérida, 29 sep (EFE).- Extremadura ha pasado en muy pocas horas de registrar un episodio de fuertes lluvias, que obligaron a activar el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones y la evacuación de 16 personas en Corte de Peleas (Badajoz), a una previsión de precipitaciones débiles ocasionales.

Hasta 1.227 llamadas telefónicas se recibieron en el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, la mayoría de ellas relacionadas con las lluvias por asistencias técnicas, incidentes de tráfico e información.

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Las últimas horas de la jornada de lunes centraron la atención tanto de la ciudadanía como de las administraciones públicas por las fuertes precipitaciones, un episodio que ha ido remitiendo a lo largo de esa madrugada.

De hecho, el Gobierno extremeño ha desactivado el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones y no hay alertas elevadas desde las Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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De las siete carreteras cortadas al tráfico por acumulación o saltos de agua, sólo permanece en esta situación la BA-120 (Ribera del Fresno).

En municipios como Corte de Peleas (Badajoz) y Guijo de Granadilla (Cáceres) en estas próximas horas se analizarán posibles daños en algunas viviendas y comercios como consecuencia de la lluvia.

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En la citada localidad pacense, un total de 16 vecinos fueron evacuados de sus viviendas ante la crecida del arroyo de la Garandina como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas.

El aumento del nivel del agua del arroyo, que cruza esta localidad de norte a sur, afectó a cinco viviendas próximas, cuatro de ellas habitadas. Con el paso de las horas y el descenso del nivel del agua, algunos de estos vecinos optaron por regresar a sus casas.

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La localidad cacereña de Guijo de Granadilla, que se situó como la más lluviosa de España hasta las 19:00 horas de este lunes, registró valores acumulados de 123 l/m2, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta previsión de lluvias obligó al Ejecutivo a enviar un ES-Alert a la zona meteorológica 'Norte de Extremadura', integrada por 79 municipios que suman 69.407 habitantes de las comarcas de Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra y Tierras de Granadilla principalmente, junto a algunos de La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz. EFE

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