España se va al descanso con dominio y un 2-1 a su favor

Sevilla, 29 sep (EFE).- España de va al descanso del partido que disputa este martes ante Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, con un 2-1 a favor, con goles de Lamine Yamal nada más arrancar el choque, el del empate del balcánico Dion Beljo al borde de la media hora y otro de Marc Pubill muy poco después. EFE

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