El Spar Girona afronta un duelo a cara o cruz para estar en la Euroliga

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Girona, 29 sep (EFE).- El Spar Girona recibirá este miércoles (20.15h CET) al Emlak Konut turco en la previa de la Euroliga, en un duelo a cara o cruz para decidir si el equipo de Roberto Íñiguez volverá a actuar en la máxima competición continental o cae a la Eurocopa.

El equipo catalán ha accedido directamente a la última ronda previa como cabeza de serie, mientras que el Emlak Konut viene de dar la sorpresa en la pista del Panathinaikos griego (68-91).

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Fue el resultado más claro de la primera fase e Íñiguez ya ha avisado de que es un rival "muy peligroso si juega cómodo", un contrincante que llegará "volando" a Fontajau tras una gran victoria.

El club gerundense, por su parte, quiere vivir una nueva aventura en la máxima competición europea, tras el éxito del curso pasado, cuando se clasificó para la Final a Seis después de una fase regular extraordinaria (8/4) y alcanzó las semifinales, en las que cayó ante el campeón, el poderoso Fenerbahçe Opet.

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Si gana al Emlak Konut vivirá su sexta experiencia en la Euroliga. Sea como sea, ya tiene asegurada su duodécima temporada consecutiva en Europa.

El partido de este miércoles será el debut oficial de la base Iyana Martín, incluida en el quinteto ideal del último Mundial y distinguida con el premio a la estrella emergente.

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La joven base española ha llegado a Fontajau procedente del Perfumerías Avenida y en su primer partido con el Girona, en la final de la Liga Catalana, ya aportó 22 puntos.

El equipo, con todo, perdió ante el Cadí La Seu e Íñiguez ha asegurado que las suyas deberán competir y jugar "mucho mejor" que en la pretemporada para aspirar a superar al Emlak Konut.

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El técnico de Vitoria tiene la baja confirmada de la ala-pívot francesa Axelle Merceron. EFE

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