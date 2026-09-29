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El Gobierno retoma el Pacto Climático con las ausencias de PP, Junts y Podemos

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Gobierno retomará este miércoles el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con una nueva ronda de contactos entre la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, y diferentes grupos parlamentarios, aunque con la ausencia de Partido Popular (PP), Junts y Podemos.

El objetivo de esta nueva toma de contacto en la materia, que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados , es "seguir avanzando" en la consecución de este Pacto Climático, han informado fuentes del Miteco.

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Estos encuentros, ha señalado el Miteco, forman parte del "diálogo abierto" con los grupos parlamentarios para recabar aportaciones y avanzar en una respuesta compartida ante la emergencia climática, con la implicación del conjunto de las fuerzas políticas.

En esta ronda participarán representantes de Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, Coalición Canaria y UPN; Compromís no podrá asistir este miérecoles, pero ambas partes agendarán un encuentro próximamente.

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PP, Junts y Podemos han decidido no participar, han apuntado las fuentes.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 10.00 de la mañana, después de la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja. EFE

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