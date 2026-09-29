El Gobierno nombra nuevos embajadores en Angola, Filipinas, Madagascar y Sudán del Sur

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los nombramientos de los nuevos embajadores en Angola, Filipinas, Madagascar y Sudán del Sur, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El hasta ahora embajador en Manila, Miguel Utray Delgado (Sevilla, 1961), ha sido designado como nuevo embajador de Angola.

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Utray Delgado es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomático de carrera desde 1990 y a ejercido como director de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes en Madrid en el año 2022. También fue jefe de Protocolo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y, entre 1999 y 2001, subdirector del Gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes.

Dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha ejercido diversos cargos, como asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario(2005), subdirector general de Programas y Convenios culturales y científicos en la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (2001-2003), adjunto a la Dirección en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y jefe de Servicio para África del Norte en la Dirección General de Política Exterior para África y Medio Oriente (1990-1993).

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Asimismo, en el exterior, ha ejercido como embajador en las Islas Filipinas, Micronesia, Palaos e Islas Marshall. Anteriormente, trabajó como segunda jefatura en Tegucigalpa (1993), consejero en Ankara (1996), cónsul general en Melbourne (2006) y Edimburgo (2012), consejero cultural y científico en México en 2017.

Por su parte, el diplomático Xavier Martí Martí será quien releve a Utray como embajador en Filipinas. Nacido en Ulldecona (Tarragona) en 1980, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y Master en Estudios de Asia Oriental por la Universitat Oberta de Catalunya.

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Desde agosto de 2024 hasta su nombramiento ha sido subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También fue director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares (2022-2024) y director general para Iberoamérica y el Caribe (2021-2022), además de dirigir los gabinetes de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (2020-2021) y de la Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2018-2020).

En el exterior, ejerció los cargos de Segunda Jefatura de la Embajada de España en Kenia y Representante Permanente Adjunto ante ONU-Hábitat (2017-2018) y de Cónsul Adjunto en los Consulados Generales de España en São Paulo (2014-2017) y Lima (2010-2014).

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MADAGASCAR Y SUDÁN DEL SUR

Por otro lado, el nuevo embajador en Madagascar será José Manuel Pascual García (Zamora, 1971), quien desde 2025 ejerce como embajador en Sudáfrica y Comoras, así como en Mauricio y Lesoto desde 2026.

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Diplomático de carrera, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Durante la Presidencia Española de la UE de 2002, trabajó en la Secretaría General de Asuntos Europeos y, posteriormente, como adjunto al Director General de Mercado Interior.

Entre 2012 y 2013 fue asesor de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriore y, entre 2013 y 2016, jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional.

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Durante la Presidencia Española de la UE de 2023 presidió en Bruselas el Grupo de Trabajo sobre Derecho del Mar cuando se logró la ratificación del Tratado BBNJ. Asimismo, participó en Naciones Unidas en las negociaciones de ampliación de la plataforma continental de Galicia.

En el exterior, ha sido Consejero en la Embajada de España en Portugal (2007-2012) y Segunda Jefatura en Libia (2004-2007), Brasil (2016-2020) y Sudáfrica (2020-2023).

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Por último, Daniel Losada Millar ha sido nombrado embajador en Sudán del Sur. Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ICADE), pertenece a la carrera diplomática y ha realizado el Curso HEAT de la Guardia Civil y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE.

Desde agosto de 2026 es también embajador de España en la República de Sudán y en Eritrea. Además, ha sido enviado especial para Sudán, primer secretario en México, segunda jefatura en Bagdad y consejero en Kabul.

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En los servicios centrales del Ministerio ha desempeñado los puestos de director del Gabinete de la Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, vocal asesor en la misma unidad y consejero técnico en el Gabinete del ministro.