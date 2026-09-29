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El Consejo de Ministros aprueba destinar 111 millones a la compra de munición de artillería, ametralladoras y misiles

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adquisición de munición de artillería de campaña de 155 milímetros, ametralladoras pesadas y misiles Standard SM-2IIICU por parte del Ministerio de Defensa, según recogen las referencias del Consejo.

El primer acuerdo, con un valor de 46.260.150 euros, busca "cubrir la dotación de las brigadas mecanizadas y acorazadas de la Fuerza Terrestre" y asegurar el 'stock' para "atender el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España", como en la 'Nato Response Force'. El contrato tiene una duración de cuatro años con dos más prorrogables.

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El segundo contrato, con una duración de tres años prorrogables a cinco, se adquieren ametralladoras pesadas necesarias para las unidades que intervienen en misiones de paz y dotar a las unidades que se preparan en territorio nacional. El valor estimado es de 22.689.261,87 euros.

El Consejo ha autorizado en tercer lugar, la celebración de la segunda enmienda del contrato para la adquisición de misiles Standard SM-2 IIICU, por 42.575.028 euros. Son sistemas de defensa "que contribuirán de manera esencial a la defensa aérea de las fragatas F-100 de la Armada", según se explica en las referencias.

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PRESTACIÓN SANITARIA Y APOYO LOGÍSTICO DE HELICÓPTEROS

Por otro lado, el Consejo también ha dado luz verde al contrato para apoyar logística y técnicamente, a los helicópteros multipropósito MH-60R de la Armada, así como en la ingeniería de los mismos con un coste de 17.537.706,07 euros.

Una contratación que permitirá "proporcionar las actualizaciones tecnológicas y asistencia técnica necesarias, alineándose con los protocolos aliados y optimizando su disponibilidad operativa".

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado al Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS O. A.) celebrar el concierto para asegurar el acceso a asistencia sanitaria a los beneficiados de dicho concierto que decidan recibirla durante el año 2027.

Este, pretende "facilitar la prestación de asistencia sanitaria a las personas mutualistas" y demás beneficiarios del organismo.

Por último el Gobierno ha aprobado el mantenimiento integral de los vehículos BMR/VEC (Blindado Medio sobre Ruedas / Vehículos de Exploración de Caballería) del Ejército de Tierra para cubrir el mantenimiento "preventivo" y "correctivo" de los vehículos por valor de 39.338.843 euros.

A través del Ministerio de Hacienda, se han concedido un suplemento de crédito en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por importe de 12.150.000 euros para costear el aumento del gasto en farmacia, el incremento de los tributos locales y el pago de las nuevas tasas de gestión de residuos.

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EuropaPress

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