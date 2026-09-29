Espana agencias

El Congreso vota hoy una ley para acortar la formación de los futuros jueces y quitar las sustituciones obligatorias

Guardar

El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy la toma en consideración de una proposición de ley del PP para acortar el tiempo de formación de los futuros jueces estableciendo un modelo intensivo de al menos nueve meses de programa formativo teórico-práctico, compatible con las prácticas tuteladas en órganos judiciales, y que sustituya a la etapa actual de sustitución y refuerzo.

La iniciativa, recogida por Europa Press, plantea modificar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer que el curso de selección consista en un programa formativo intensivo de carácter teórico-práctico con una duración mínima de nueve meses y una fase de prácticas tuteladas en órganos de todos los órdenes jurisdiccionales de al menos cuatro meses.

PUBLICIDAD

La principal novedad es que ambas fases podrán desarrollarse de manera simultánea y coordinada conforme al plan docente aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de la Escuela Judicial. Además, la reforma elimina la última fase actualmente prevista en el proceso de formación, en la que los jueces en prácticas desempeñan de manera obligatoria labores de sustitución y refuerzo.

Durante las prácticas tuteladas, los aspirantes pasarán a denominarse "jueces adjuntos" y se incorporarán a órganos judiciales para desarrollar funciones de auxilio y colaboración con sus titulares. Sus funciones no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución que el juez o ponente podrá asumir con las modificaciones que estime pertinentes, aunque también podrán dirigir vistas o actuaciones bajo la supervisión y dirección del juez titular.

PUBLICIDAD

La formación teórica seguirá incluyendo el estudio en profundidad del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas y la legislación nacional e internacional sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño.

La propuesta establece además una evaluación continua tanto de la fase presencial como de las prácticas tuteladas. Quienes superen el curso serán nombrados jueces por el orden de la propuesta formulada por la Escuela Judicial y el nombramiento será extendido por el CGPJ mediante orden.

UNA PROPUESTA APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL CGPJ

En su exposición de motivos, el PP recuerda que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad el pasado 12 de marzo una propuesta de reforma del artículo 307 de la LOPJ para adecuar el sistema de formación inicial de la Carrera Judicial.

Según recoge la iniciativa, la experiencia acumulada por la Escuela Judicial demuestra que la formación teórico-práctica y las prácticas tuteladas pueden desarrollarse de manera simultánea mediante un modelo "intensivo e integrado, sin merma de calidad", siempre que exista una adecuada planificación pedagógica y evaluación continua.

Respecto a la fase de sustitución y refuerzo que se pretende eliminar, la propuesta del CGPJ sostiene que "carece de autonomía formativa real", puesto que reproduce funciones jurisdiccionales plenas que corresponden al ejercicio ordinario tras el nombramiento. Su supresión, añade, "no afecta a la capacitación técnica del juez", pero permite "reducir significativamente los plazos de incorporación efectiva".

REDUCIR EL PERIODO DE SELECCIÓN

El PP sostiene que la actual organización y duración de la preparación de quienes aspiran a ingresar en la Carrera Judicial "no responde ya" al principio básico de eficiencia y que simultanear la fase teórica y las prácticas tuteladas permitirá reducir "sensiblemente" la duración del curso de selección sin merma de la calidad de la preparación.

Con esta reforma, los 'populares' buscan "mejorar de modo permanente los niveles de eficiencia" en la selección de los aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial y lograr una "más ágil y eficaz cobertura de las plazas judiciales".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La rara enfermedad que afecta a niños y adultos y provoca que el sistema inmune ataque por error las plaquetas de la sangre

La PTI afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 niños, pero también puede sufrirse en otras etapas de la vida

La rara enfermedad que afecta a niños y adultos y provoca que el sistema inmune ataque por error las plaquetas de la sangre

Los funcionarios de prisiones están a un paso de convertirse en agentes de autoridad: “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación cada vez es más peligrosa”

El Pleno del Senado votará este miércoles si se aprueba la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, con la que se logrará que cualquier preso que agreda a un funcionario pueda sumar hasta cuatro años a su condena

Los funcionarios de prisiones están a un paso de convertirse en agentes de autoridad: “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación cada vez es más peligrosa”

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

Un estudio del Banco de España señala que los agresivos anuncios arancelarios realizados por la administración de Donald Trump en abril de 2025 provocaron que el dólar experimentara una depreciación frente a otras divisas como el euro

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

La región ha prorrogado un contrato con abogados externos para combatir la morosidad y la ocupación en el patrimonio de la Agencia de Vivienda Social. Ya se han gastado 938.000 euros en letrados. Otros 745 inquilinos han saldado sus deudas sin necesidad de juicios

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

El decreto Maricarmen y la acampada en Sol, en directo: última hora del Consejo de Ministros y reacciones del Sindicato de Inquilinas y los partidos

El Ejecutivo lleva este martes al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional pendiente desde julio y cuya tramitación se ha precipitado tras el desahucio de Maricarmen y las protestas posteriores

El decreto Maricarmen y la acampada en Sol, en directo: última hora del Consejo de Ministros y reacciones del Sindicato de Inquilinas y los partidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Junts se descuelga del decreto de vivienda por los cambios de última hora

El momento en que Amaia reclama a Pedro Sánchez que saque adelante las medidas para paliar la crisis de la vivienda: le entrega una pancarta de ‘Decreto Maricarmen’

La única diputada de los 350 que hay en el Congreso que ha declarado joyas: “Hay que ser transparentes en política y tener bolsillos de cristal”

ECONOMÍA

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”