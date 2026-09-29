El Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP que llevó el espray tóxico

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Madrid, 29 sep (EFE).- La Mesa del Congreso ha abierto este martes un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar un espray tóxico al hemiciclo que podría derivar en la suspensión temporal de su condición de diputada.

La decisión se ha tomado con los votos de la mayoría progresista de la Mesa que conforman PSOE y Sumar y la oposición del Partido Popular, según han informado fuentes parlamentarias.

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Una vez abierto el trámite se dará a la diputada un plazo para que presente sus alegaciones, que serán estudiadas por la Mesa antes de decidir si propone que sea sancionada, lo que conllevaría la retirada de empleo y sueldo durante el tiempo en que dure la sanción. EFE

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