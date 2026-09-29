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El Atlètic Barceloneta busca la Supercopa ante el único equipo que le ganó en Europa

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta buscará este miércoles (19:30 CET), en su piscina de Sant Sebastià, su segunda Supercopa de Europa ante el Marsella francés, el único equipo capaz de derrotarle la pasada temporada en competición continental.

El conjunto francés ya sabe lo que es ganar en la piscina barcelonesa. Lo hizo el curso pasado, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un encuentro muy igualado que se decidió con un tanto de Alexander Bouet en el tramo final (11-12).

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Ese precedente mantiene alerta al equipo dirigido por Fran Fernández, que afronta ahora su primer gran desafío de la temporada, aunque llega a la cita en un buen momento, tras conquistar la Copa Cataluña y mantenerse invicto después de las tres primeras jornadas ligueras.

El Atlètic Barceloneta accedió a esta Supercopa tras conquistar el pasado junio su segunda Liga de Campeones, doce años después de su primer título continental.

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El equipo barcelonés se impuso en la final disputada en Gzira (Malta) al Pro Recco italiano (17-16), en el que milita el internacional español Álvaro Granados y que es el gran dominador histórico de la competición, con once títulos europeos en su palmarés.

Ante su público, el conjunto marinero buscará conquistar por segunda vez la Supercopa de Europa e igualar así al Catalunya, campeón en 1992 y 1995, como el equipo español con más títulos en esta competición. El Atlètic Barceloneta levantó el trofeo por primera vez en 2014, cuando derrotó al Spartak Volgogrado ruso por 12-7.

Para intentar repetir aquel éxito, el cuadro marinero mantiene prácticamente intacto el bloque que le llevó a la gloria europea la pasada temporada, reforzado además con el fichaje del experimentado internacional italiano Francesco Di Fulvio, procedente del Pro Recco, con el que conquistó cuatro Ligas de Campeones.

Fran Fernández tendrá a todos sus jugadores disponibles, incluido el goleador Bernat Sanahuja, que arrastra una pubalgia desde el final de la pasada temporada, pero que no le impedirá disputar el encuentro.

El Atlètic Barceloneta afronta la final como favorito ante un Marsella que llega sin nada que perder. El conjunto dirigido por el exjugador montenegrino Milos Scepanovic se proclamó campeón de la Eurocopa la pasada temporada, competición a la que cayó tras no terminar entre los dos primeros de su grupo pese a su victoria ante el cuadro barcelonés.

El equipo francés se impuso en la final al Jadran Split croata en una eliminatoria de ida y vuelta que tuvo que remontar. Perdió el primer partido por 16-14, pero se impuso en la vuelta por 19-16 para levantar por segunda vez el trofeo.

El Marsella disputará su segunda final de la Supercopa de Europa, después de la que jugó en 2019 ante el Ferencvaros húngaro. Entonces, el conjunto francés llegó al descanso con cuatro goles de ventaja (8-4), pero acabó cediendo ante la reacción del equipo magiar, que se impuso por 14-11.

Sin el internacional español Marc Larumbe, sancionado, el equipo francés mantiene buena parte del núcleo que hace dos temporadas le llevó a disputar la Final a Cuatro de la Liga de Campeones.

Bajo palos destaca el montenegrino Petar Tesanovic, mientras que Alexandre Bouet y los primos Romain Marion Vernoux y Thomas Vernoux forman una de sus principales amenazas ofensivas. EFE

avm/gmh/cmm

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