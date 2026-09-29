Detienen al presidente y otros seis dirigentes del Comité de Árbitros de Turquía

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Estambul, 29 sep (EFE).- Siete altos cargos del Comité Técnico de Árbitros del fútbol turco, entre ellos su presidente, Ferhat Gündogdu, han sido detenidos por supuestas manipulaciones en los procesos de promoción y ascenso de otros colegiados, informó este martes el ministro de Justicia del país, Akin Gürlek.

"Se están investigando acusaciones respectos a la elaboración de clasificaciones, la designación de cargos, la puntuación y los procesos de nombramiento, así como intervenciones en las reglas de los exámenes", precisó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales.

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Junto a Gündogdu, que desempeñó la función ya en 2021, pero dimitió en 2022 y fue nombrado nuevamente en el cargo en julio de 2024, han sido arrestados tres miembros del comité activos y otros tres dirigentes de agrupaciones de árbitros de menor rango.

Según la agencia turca Anadolu, varios de los detenidos están acusados de "falsedad documental" y "maltrato" en la investigación sobre el reparto de cargos y promociones dentro del organismo, en los que habrían actuado de mala fe para marginar a determinados profesionales y favorecer a otros.

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No se ha sugerido, por el momento, que estas supuestas actuaciones de favoritismo hayan influido en los resultados de los partidos ni en la clasificación de los clubes de las ligas turcas. EFE