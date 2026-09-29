Decenas de migrantes deciden regresar a Marruecos antes del proceso de identificación

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Ceuta, 29 sep (EFE).- Decenas de migrantes marroquíes han decidido esta mañana retornar de forma voluntaria a Marruecos antes de ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para proceder a su identificación.

Según ha podido comprobar EFE, muchos de los migrantes que estaban durmiendo en la playa de Benítez y que han sido trasladados en autobuses hasta las inmediaciones de la frontera del Tarajal -donde está habilitado el puesto de control identificativo- han pedido regresar a su país.

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A este respecto, fuentes de la Policía Nacional han asociado este retorno con que estas personas son conscientes de que no tienen derecho a la obtención de asilo, por lo que han optado por regresar a su país de origen.

Desde primeras horas de este martes un amplio despliegue policial ha procedido al traslado de las personas que estaban asentadas en la playa de Benítez hasta el Tarajal y posteriormente al centro de acogida temporal de Loma Colmenar.

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Un intérprete ha acompañado a los migrantes en este recorrido, donde también han sido informados de la posibilidad de poder volver a Marruecos en el caso de no cumplir con los supuestos para la solicitud de protección internacional. EFE