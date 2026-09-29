Damià Vidagany recibe la Medalla de la Ciudad de Llíria, su tierra natal

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Llíria (Valencia), 29 sep (EFE).- El edetano Damià Vidagany, director de Operaciones de Fútbol del Aston Villa, recibió este martes la Medalla de la Ciudad de Llíria, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a la difusión de su localidad natal durante los últimos años.

Vidagany recogió el galardón de manos del alcalde de Llíria, Paco Gorrea, en un acto al que asistieron familiares y amigos, además de distintas personas vinculadas a su trayectoria profesional, entre ellas el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, y el director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez.

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Emery, con quien Vidagany mantiene una estrecha relación profesional desde que ambos coincidieron en el Valencia en 2008, quiso acompañar al ejecutivo valenciano en un acto de carácter personal. La relación entre ambos continuó posteriormente en diferentes etapas profesionales y actualmente comparten proyecto en el Aston Villa.

La distinción reconoce la trayectoria de Vidagany, natural de Llíria y vinculado desde sus primeros años profesionales al deporte de la localidad valenciana, conocida por su tradición musical y su histórica vinculación con el baloncesto

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Vidagany se formó como periodista, ligado al mundo del deporte, en una carrera que discurrió entre medios como Superdeporte, Ràdio 9, la Cadena SER y Diario AS.

Posteriormente orientó su carrera hacia la gestión deportiva y el fútbol. Fue director de Comunicación y de Marketing del Valencia y desarrolló después su actividad profesional a través de la empresa DV7 Management.

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Su trayectoria le llevó finalmente al fútbol inglés, en el que actualmente ocupa el cargo de director de Operaciones de Fútbol del Aston Villa, club con el que conquistó la pasada temporada la Liga Europa. EFE