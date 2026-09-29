Consorcio europeo pide evaluciones de impacto socioambiental para expansiones industriales

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Santander, 29 sep (EFE).- El consorcio europeo Greenpaths, que lidera la Universidad de Cantabria dentro del programa comunitario Horizonte Europa, recomienda que las evaluaciones de impacto socioambiental sean obligatorias antes de que se lleven a cabo determinadas expansiones industriales.

También propone que esas evaluaciones incorporen un abanico más amplio de cuestiones e indicadores no económicos y que esos procesos incluyan una participación y una consulta significativas, también con la sociedad civil fuera de la Unión Europea "cuando resulte pertinente".

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La propuesta se apoya, entre otros, en los estudios de un caso sobre la extracción de litio en Portugal y Serbia, donde el consorcio ha identificado limitaciones para reflejar plenamente impactos culturales, sociales y ambientales.

Otro estudio examina en qué medida la financiación climática se ha distribuido regionalmente de una forma que pueda ser evaluada como justa de acuerdo al Plan Verde Europeo.

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En una reunión, de la que informa este martes la Universidad de Cantabria en un comunicado y que se celebró ayer en la institución académica cántabra, este consorcio dio a conocer las principales conclusiones de sus tres años de trabajo.

El consorcio, liderado por la Universidad de Cantabria y que tiene otros 13 socios en el que hay instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales o centros de análisis, cuenta con un presupuesto de la Unión Europea de 3 millones de euros y está dedicado al diseño y aplicación de las políticas comunitarias de transición verde.

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Sus integrantes han apuntado, en su trabajo, que la interacción entre normas, instituciones y distintos niveles de gobierno puede generar contradicciones o efectos no previstos y, por ello, han reclamado mayor coordinación y una incorporación explícita de los objetivos sociales y ambientales a corto y largo plazo, según informa la UC en la nota de prensa. EFE