Comienza el Consejo de Ministros que debe aprobar el real decreto sobre vivienda

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Madrid, 29 sep (EFE).- La reunión del Consejo de Ministros que debe aprobar un real decreto en materia de vivienda ha comenzado en el Palacio de la Moncloa a las 10:30 horas, con una hora de retraso sobre el horario previsto debido a las negociaciones entre los socios de coalición.

Esas negociaciones se prolongaron durante la noche sin que fuera posible alcanzar un acuerdo, y Sumar (que había amenazado con un "plantón" en el Consejo si el texto no recogía una serie de propuestas concretas) envió al PSOE a primera hora de esta jornada un nuevo borrador del decreto para intentar un acercamiento en sus posiciones.

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A la espera de conocer si ese acuerdo entre los socios ha sido posible y los términos del mismo, el real decreto deberá contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios para que sea avalado por el Congreso.

Ante ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto la noche de este lunes en Barcelona, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas de la cámara para hacer "un último esfuerzo" y sacar adelante el decreto "con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad". EFE

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