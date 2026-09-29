Cataluña envía un Es-Alert en Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat por riesgo de inundación

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Barcelona, 29 sep (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha enviado este martes un Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat ante el riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales en las próximas tres horas.

La Generalitat ha enviado este mensaje a los móviles de los ciudadanos afectados de estas comarcas sobre las diez de la mañana de hoy, en los que pide a la ciudadanía no salir al exterior, no ir a buscar el coche ni bajar a subterráneos.

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Protección Civil de la Generalitat recuerda que en caso de estar en peligro hay que llamar al teléfono de emergencias 112.

Cataluña ha activado este martes el aviso rojo -peligro extraordinario- por lluvias torrenciales que podrán superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas de tres a seis horas.

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La alerta roja permanecerá activa entre las 06:00 y las 14:59 horas en el litoral y prelitoral norte de Tarragona, donde se prevén hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, una cantidad que, según la Agencia de Meteorología (Aemet), podría superarse en un intervalo de entre tres y seis horas y afectar a las comarcas colindantes.

Ante esta situación, Aemet ha alertado de "probables inundaciones y crecidas de cauces", por lo que pide seguir la recomendaciones de Protección Civil.

En el resto de provincias catalanas -Barcelona, Girona y Lleida- hay nivel naranja por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones superiores a 150 litros en tres o seis horas. EFE

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(foto) (vídeo)