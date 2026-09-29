Cataluña, en rojo por lluvias torrenciales; Galicia y Comunidad Valenciana, en naranja

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Madrid, 29 sep (EFE).- Cataluña ha activado este martes el aviso rojo -peligro extraordinario- por lluvias torrenciales que podrán superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas tres a seis horas, mientras que Galicia y la Comunidad Valenciana mantienen aviso naranja -peligro importante- por precipitaciones intensas y, en el caso gallego, también por temporal marítimo.

La alerta roja permanecerá activa entre las 06:00 y las 14:59 horas en el litoral y prelitoral norte de Tarragona, donde se prevén hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, una cantidad que, según la Agencia de Meteorología (Aemet), podría superarse en un intervalo de entre tres y seis horas y afectar a las comarcas colindantes.

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Ante esta situación, Aemet ha alertado de "probables inundaciones y crecidas de cauces", por lo que pide seguir la recomendaciones de Protección Civil.

En el resto de provincias catalanas -Barcelona, Girona y Lleida- hay nivel naranja por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones superiores a 150 litros en tres o seis horas; Además, hay avisos por tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, sin descartar mangas marinas o tornados cerca del litoral.

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En la Comunidad Valenciana, el interior norte de la provincia de Valencia permanecerá en naranja hasta las 07:59 horas por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y mientras que en doce horas podrán acumularse 80 litros, en este caso se concentrarán en tres o cuatro horas; Por su parte en Castellón, en naranja, se esperan entre 30-40 litros en una hora.

En Galicia, el oeste y el suroeste de A Coruña mantienen el aviso naranja desde las 12:00 horas hasta el final del día por acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

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La Aemet ha activado además el nivel naranja por fenómenos costeros en el oeste de A Coruña, donde se espera viento del sur de entre 62 y 74 kilómetros por hora, fuerza 8, en torno a Finisterre.

En Pontevedra las lluvias afectarán a las Rías Baixas, el interior provincial y el Miño, también con 40 litros en doce horas, mientras que en las Rías Baixas podrán registrarse además 15 litros en una hora.

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Además, en las comunidades de Asturias y de Cantabria permanece activo el nivel amarillo por fuertes rachas de viento que oscilarán entre los 80-90 Kilómetros hora.

Aemet advierte de que con aviso rojo el peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. EFE

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