Aprobados 168 millones de euros para misiles y otras dotaciones de las Fuerzas Armadas

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar 168.400.988 euros a la adquisición de misiles, ametralladoras y munición para las Fuerzas Armadas así como a contratos de apoyo logístico a helicópteros y mantenimiento de vehículos del Ejército de Tierra, informa el Gobierno.

La partida con mayor cuantía, 46.260.150 euros, es para la compra de munición de artillería de campaña de 155 milímetros para cubrir la dotación de las brigadas mecanizadas y acorazadas de la Fuerza Terrestre.

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El objetivo es asegurar la disponibilidad de existencias para atender el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España, entre otros, en el marco de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, así como a las necesidades derivadas de la instrucción y adiestramiento de las unidades que participan en maniobras y ejercicios tácticos y de tiro, tanto nacionales como internacionales.

El valor estimado del correspondiente acuerdo marco asciende a 46.260.150 euros con un periodo de vigencia de cuatro años, prorrogable dos años más.

En otro acuerdo el Ejecutivo autoriza la celebración de la segunda enmienda del contrato para la adquisición de misiles Standard SM-2 IIICU que contribuyan a la defensa aérea de las fragatas F-100 de la Armada con un valor estimado de 42.575.028 euros.

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Igualmente se ha aprobado la celebración de un acuerdo marco para el mantenimiento integral de los vehículos BMR/VEC (Blindado Medio sobre Ruedas/Vehículos de Exploración de Caballería) del Ejército de Tierra.

El mismo permitirá disponer de un servicio de apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de estos vehículos, utilizados en una gran variedad de misiones y escenarios, que complementará a los medios del Ejército de Tierra.

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Su valor estimado asciende a 39.338.843 euros, con un periodo de vigencia de cuatro años prorrogable dos años más.

Asimismo el Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de ametralladoras pesadas para las unidades que intervienen en misiones de paz y dotar a las que se preparan en territorio nacional.

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El acuerdo marco correspondiente tendrá un valor estimado de 22.689.261 euros y una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por dos años más.

Finalmente ha dado luz verde a un contrato para el apoyo logístico, soporte técnico y de ingeniería de los helicópteros multipropósito MH-60R de la Armada.

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Esta contratación, que permitirá proporcionar las actualizaciones tecnológicas y asistencia técnica necesarias, alineándose con los protocolos aliados y optimizando su disponibilidad operativa, tendrá un valor estimado de 17.537.706 euros.

Por otra parte el Gobierno ha autorizado al Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS O.A.) la celebración del concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del mismo que opten por recibirla a través de entidades de seguro durante el año 2027. EFE

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