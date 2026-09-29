Álvarez (UGT) pide seriedad a las fuerzas políticas y que apoyen los decretos de vivienda

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Valladolid, 29 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado "seriedad" en la gestión de la crisis de la vivienda y ha pedido a todas las fuerzas políticas, incluidas las de la oposición, que apoyen los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros y que se debatirán este viernes en un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados.

"Requiere que todas las fuerzas políticas sumen. Es un error pensar que quien está en la oposición no tiene que contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos", ha afirmado en declaraciones a los periodistas, en Valladolid.

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Álvarez ha incidido en que los cambios planteados en materia de vivienda se deben abordar "ahora", aunque ha reconocido que se podían haber llevado a cabo hace cinco años.

"El que arrastre los pies se equivoca, porque hay una inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país que quiere (estos cambios) y que además tiene la absoluta seguridad de que el país se lo puede permitir, por la propia situación económica", ha señalado.

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También ha reiterado que es necesario abordar el problema de vivienda "con seriedad" en un país que ha crecido muchísimo en número de habitantes y en afiliados a la Seguridad Social, mientras que no han aumentado el número de viviendas y en el que no se tampoco se han tomado medidas desde el urbanismo.

Preguntado por qué no se ha realizado cambios antes, Álvarez ha respondido que "en todas las luchas siempre hay un punto de inflexión" y ha insistido en que, en esta ocasión, ha sido el caso de Maricarmen Abascal, la vecina de la calle Sainz de Baranda de Madrid, de 87 años y vulnerable, que fue desahuciada: "El que lo niegue es un cínico".

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El secretario general de UGT ha destacado que han sido estas movilizaciones las que han llevado la negociación hasta el Gobierno y ha trasladado su apoyo a las personas que se manifiestan y movilizan desde hace días y, en particular, al Sindicato de Inquilinas.

"Me parece extraordinariamente positivo que haya un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados y que se haga al calor de las movilizaciones, que los diputados tengan que pensar en las personas que están en las plazas de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y, en concreto, en la Puerta del Sol", ha manifestado.

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También ha insistido en la necesidad de mantener las movilizaciones y ha señalado que "nadie debe desmovilizarse", ya que aún van a producirse intentos de desahucio y otros "problemas serios que no se arreglan con un decreto ley". EFE

(Vídeo)