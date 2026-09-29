Activistas contra la especulación inmobiliaria acampan en la Plaza de España de Palma

Guardar

Palma, 29 sep (EFE).- Una veintena de personas han pasado la noche acampadas en ocho tiendas montadas en el centro de la Plaza de España de Palma para defender el derecho a una vivienda digna y reclamar medidas contra la especulación inmobiliaria.

Pasada la medianoche del lunes al martes, al concluir la manifestación organizada por el Sindicato de Inquilinas de Mallorca con el lema '¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda', un grupo de activistas decidió instalarse para pernoctar en la céntrica plaza de la capital balear en solidaridad con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid.

PUBLICIDAD

Dotaciones de la Policía Nacional vigilaban a primera hora de este martes a los acampados, que han instalado sus tiendas a los pies de la estatua del rey Jaume I el Conquistador.

En la concentración en la Plaza de Cort celebrada en la noche del lunes participaron medio millar de personas, parte de las cuales marchó después en manifestación hasta la Plaza de España tras una pancarta con el mensaje: 'Una vivienda para todos'.

PUBLICIDAD

La protesta de Palma se suma a la oleada de concentraciones tras el desahucio la semana pasada en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, que vivía en un piso de renta antigua. EFE

(Foto)