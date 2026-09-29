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6-0. Guatemala golea sin compasión a El Salvador con triplete de Jehú Fajardo

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Ciudad de Guatemala, 28 sep (EFE).- La selección de Guatemala goleó este lunes por 6-0 a El Salvador en un encuentro correspondiente la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf, con un triplete del delantero Jehú Fajardo.

El combinado que dirige el entrenador mexicano, Luis Fernando Tena, doblegó sin mayores problemas a los salvadoreños, que venían de superar a Martinica en la primera fecha del certamen regional.

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La victoria significó un respiro para los locales tras la derrota el viernes pasado ante Jamaica por 3-2 en la jornada inicial, después de empezar ganando por 0-1 en Kingston.

Sin embargo, este lunes quedó clara la molestia de los aficionados guatemaltecos, que no llenaron el estadio El Trébol en Ciudad de Guatemala para el encuentro ante El Salvador, como sí lo hicieron en la eliminatoria mundialista pasada, en repudio a los altos precios de las entradas y los malos resultados de Tena y compañía.

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Guatemala se puso arriba en el marcador muy pronto en el partido de esta noche con una anotación al minuto 8 de Darwin Lom, quien milita en The Strongest del fútbol boliviano.

Posteriormente, Rubio Rubín hizo el 2-0 para Guatemala y Jehú Fajardo decretó el 3-0 antes del descanso del medio tiempo.

La reacción de El Salvador nunca llegó y el seleccionado que dirige el técnico colombiano, Hernán 'El Bolillo' Gómez, sufrió otros tres tantos en la segunda parte del choque, a manos del mismo Jehú Fajardo y de Jorge Aparicio.

Fajardo, de 25 años y quien juega para el Antigua en la liga local, debutó con el seleccionado guatemalteco en 2024 y suma cuatro anotaciones en su historial en partidos internacionales tras el triplete de esta noche.

La oportunidad más clara para el El Salvador estuvo en las piernas del Jefferson Valladares, quien desperdició un disparo en soledad detenido por el guardameta local, Nicholas Hagen.

El resultado deja a Guatemala en el segundo lugar del grupo B de la Liga de Naciones de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), por mejor diferencia de goles que Honduras, Jamaica y los mismos salvadoreños.

Los dos primeros lugares de cada grupo (A y B) de la Liga de Naciones avanzarán a los cuartos de final del certamen regional, donde ya están clasificados automáticamente Panamá, Estados Unidos, México y Canadá por su posición en el ránking de la Concacaf. EFE

(foto)

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