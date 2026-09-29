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4-1. Las dos estrellas también brillan en Sevilla

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Antonio Gutiérrez

Sevilla, 29 sep (EFE).- España, vigente campeona de mundo, también hizo brillar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla las dos estrellas de su camiseta, como sucedió el pasado sábado ante Inglaterra (2-3) en Wembley, y se mostró superior a Croacia para imponerse por 4-1, con lo que suma ya cuarenta partidos consecutivos sin perder.

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Lamine Yamal logró el primer gol nada más arrancar el choque, después llegó el del empate balcánico de Dion Beljo al borde de la media hora y otro de Marc Pubill muy poco después para poner el 2-1 al descanso, pero en la segunda parte volvió a marcar el joven extremo del Barcelona y dejó el marcador en 3-1 para redondearlo poco antes del final Nico Williams con el definitivo 4-1.

Se reunieron en el Sánchez-Pizjuán las dos selecciones que habían iniciado el torneo en su grupo con triunfos, por lo que en esta segunda jornada pugnaban por el liderato, pero además era también el estreno de la Roja en territorio nacional como bicampeona del mundo y la vuelta a un estadio español del exmadridista Luka Modric, protagonista con un gol en la victoria de Croacia en la República Checa (1-2).

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Tampoco fue un partido más para Luis de la Fuente, quien fue cuatro temporadas futbolista del Sevilla y que hace veinticinco años dio sus primeros pasos como entrenador en el juvenil de este club, con lo que siempre ha reconocido su cariño por la capital andaluza y específicamente por el barrio de Nervión.

El seleccionador español ya anunció que, debido a esta serie de cuatro partidos en diez días, haría cambios para optimizar el rendimiento físico y así el central del Real Madrid Dean Huijsen y los centrocampistas Martin Zubimendi, del Arsenal, y el barcelonista Fermin, sin minutos en el primer encuentro, fueron novedades.

El atlético Alex Baena y el realista Mikel Oyarzábal, que salieron en la segunda parte ante Inglaterra, esta vez estuvieron en un once inicial del que se quedaron fuera Aymeric Laporte, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams y Rodri.

El seleccionador croata, Slaven Bilic, que ha vuelto como técnico de equipo nacional en este torneo, también decidió dejar fuera en esta ocasión a Modric, aunque mantuvo en el once a otro exmadridista, Mateo Kovacic, y al portero barcelonista Dominik Livakovic.

El guardameta de conjunto azulgrana casi ni tuvo tiempo de colocarse bien los guantes cuando su compañero de equipo Lamine Yamal le batió con un disparo de rosca imposible tras una de las habituales y espectaculares triangulaciones de la Roja, un tanto, el noveno del extremo del Barça con la selección, que llegó al minuto y doce segundos del arranque y sin que los balcánicos llegaran a tocar el balón.

Tardó Croacia en asimilar ese golpe ante un rival que arrancó como un tiro y que fue a por el segundo con una asfixiante presión que le dio juego a Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzálbal, aunque ese gol no llegó antes de que en una aislada incursión visitante rematara de cabeza el gigante Dion Beljo y pusiera el 1-1.

Accidente de España en un despiste defensivo que arregló tres minutos después con un centro de Lamine Yamal y un remate fácil de cabeza de Marc Pubill para volver a poner las cosas en su sitio en una primera parte en la que España pudo irse con más ventaja si un palo no hubiese impedido el tercero en un remate de Fermín López.

Quiso Croacia proponer algo más en la segunda parte y a España le tocó por momentos mostrarse segura atrás y gestionar el desgaste físico a la espera de dar otro zarpazo que dejara claro el marcador, y este llegó en el minuto 63 con el segundo tanto de Lamine Yamal tras gran pase de Pedri.

Con el partido resuelto, Nico Williams puso la firma a la goleada con otro gran tanto que mostró el poderío de la bicampeona del mundo.

- Ficha técnica:

4 - España: Unai Simon; Pubill, Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi (Rodri, min. 72), Fabián (Pedri, min. 57), Fermín (Merino, min. 57); Lamine Yamal (Nico Williams, min. 68), Baena (Víctor Muñoz, min. 68); y Oyarzábal.

1 - Croacia: Livakovic; Smolcic, Pongracic (Vuskovic, min. 46), Sutalo, Gvardiol, Perisic (Ivanovic, min. 72); Kovacic (Mario Pasalic, min. 60), Marco Pasalic; Petar Susic (Modric, min. 81), Misic y Beljo (Budimir, min. 60).

Goles: 1-0, min. 2: Lamine Yamal. 1-1, min. 28: Beljo. 2-1, min. 31: Marc Pubill. 3-1, min. 63: Lamine Yamal. 4-1, min. 89: Nico Williams.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos). Amonestó a los visitantes Pongracic (min. 18), Petar Susic (min. 37), Marco Pasalic (min. 54) y Misic (min. 58), y al local Álex Baena (min. 49).

Incidencias: Partido de la segunda jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante unos 43.000 espectadores (lleno). EFE

(foto)

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