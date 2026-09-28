Varios miles de personas cortan la Diagonal barcelonesa para pedir decreto antidesahucios

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(Actualiza la NA1426 con cifra de asistentes y otros datos de la concentración)

Barcelona, 28 sep (EFE).- Varios miles de activistas han cortado la Diagonal de Barcelona a la altura del Palacio de Congresos para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe un decreto que acabe con los desahucios y recupere los contratos indefinidos.

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Convocadas por el Sindicat de Llogateres y otras entidades sociales, unas dos mil personas, según la Guardia Urbana, y 20.000 según los organizadores, se han concentrado frente el Palacio de Congresos, que acoge la gala de entrega de la de la IV edición de los Premios Vanguardia, un acto al que asiste el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Salvador Illa.

Algunos momentos de tensión con los Mossos d'Esquadra se han registrado cuando manifestantes han zarandeado y tirado algunas de las vallas que protegían los accesos al Palacio de Congresos, donde había una decena de furgonetas de la policía catalana.

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A menos de un día de la celebración del Consejo de Ministros, las entidades convocantes de las protestas exigen al Gobierno un decreto que asegure la renovación automática de todos los contratos para hacerlos indefinidos, además de medidas contra los desahucios, la congelación del IPC, o la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones

Con camisetas y banderas de las entidades en defensa del derecho a la vivienda, los manifestantes exhiben pancartas con mensajes como 'Todas somos Maricarmen', 'Stop desahucios', 'Contratos indefinidos ya' o 'Huelga general ya'.

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También entonan cánticos con consignas como 'Abajo los fondos buitre', 'Los inversores son los invasores', 'No es un negocio, es un derecho', ¿Dónde está el Gobierno progresista?' o 'No puede ser: gente sin casa y casa sin gente'.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha avisado a Sánchez de que no quiere "migajas" ni un "decreto farsa", sino el "decreto Maricarmen", en alusión a la anciana desalojada en Madrid.

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Un decreto que ha avisado de que no debe ser solo contra los desahucios, sino que debería incluir los contratos indefinidos, eliminar la actualización automática del IPC, acabar con las "estafas para esquivar la regulación" en el caso de pisos de temporada, e incorporar políticas "estructurales" para la vivienda.

La portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha avisado del riesgo de que el decreto que podría aprobar mañana el Consejo de Ministros quede "en los mínimos" y que sea "una farsa más de uno de los Gobiernos más impotentes de la historia".

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La portavoz de la Confederación Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), Marta Espriu, ha coincidido en que todo apunta que el de mañana será "un nuevo decreto estafa" y ha avisado: "Estamos dispuestas a pararlo todo".

agp/fl/jlp

(vídeo) (foto)