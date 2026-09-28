Sergio Rollón aprovecha la sustitución y sale a hombros en la segunda de Arnedo (La Rioja)

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Luis Ruiz

Arnedo, 28 sep (EFE).- El novillero Sergio Rollón ha salido a hombros en el segundo festejo del 'Zapato de Oro' de Arnedo (La Rioja), en el que había entrado a última hora en sustitución de Mario Vilau, que sufrió una grave cornada el día anterior.

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El joven madrileño se presentó en Arnedo con personalidad y ganas, y además tuvo prácticamente el mejor lote de la tarde, lo que ayudó a que cortara una oreja a cada uno de sus novillos.

El primero fue el mejor ejemplar de Murteira Grave, un novillo con hechuras de toro, encastado y repetidor, ante el que destacó con el toreo al natural, muy de verdad en la colocación, con firmeza, aguante y llevándolo toreado.

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El novillo acudió pronto a la muleta y, aunque Rollón estuvo menos fino con la derecha, dejó en general un buen sabor de boca, sobre todo porque se tiró a matar de verdad y acabó con una estocada trasera y tendida que le bastó para la oreja.

Al cuarto lo saludó con dos largas de rodillas, verónicas y chicuelinas rematadas con una media. Inició faena de rodillas en los medios antes de torear con series muy limpias, de mano baja y con encaje con el derecho, rematando aquello por 'luquesinas' y un volapié eficaz que le valió la segunda oreja.

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Ruiz de Velasco se encontró en el segundo a un novillo áspero y deslucido, protestón desde el principio, que nunca se desplazó y cuando lo hizo fue rebrincando y con la cara arriba. El burgalés puso voluntad y mucha exposición, pero no pudo hacer nada antes de acabar con dos pinchazos y una media estocada.

El quinto fue otro animal informal y huidizo en muchos momentos, ante el que hizo una lidia laboriosa pero desordenada. Empezó con un toreo limpio por el pitón izquierdo en una labor de oficio que le valió una oreja.

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El cordobés Manuel Quintana saludó con buen aire a su tercero, al que toreó de muleta intercalando series en redondo algo tropezadas con otras de mejor trazo al natural ante un animal que exigía mando. La pena es que tras una estocada se atascó en el descabello, lo que silenció a la grada.

En el que cerraba plaza Quintana aguantó una embestida brusca con la muleta por el pitón derecho y tampoco logró acoparse por el izquierdo: siguió en el trasteo con un toreo eléctrico ante un novillo protestón con el que no se sintió cómodo, pero acabó con una estocada fulminante que le valió una oreja.

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Se lidiaron novillos de la ganadería portuguesa de Murteira Grave, bien presentados, en especial el primero, con hechuras de toro, pero pegajosos y desiguales de comportamiento los demás.

Sergio Rollón, que sustituía a Mario Vilau: estocada trasera y tendida (oreja); y estocada (oreja).

Ruiz de Velasco: dos pinchazos y media (silencio); pinchazo y estocada baja (oreja tras aviso).

Manuel Quintana: estocada y varios descabellos (silencio tras aviso); estocada (oreja).

En cuadrillas, Jesús García y José Antonio Maqueda saludaron tras banderillear al cuarto, lo mismo que Curro Javier y Juan Antonio Maguilla en el sexto.

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Segunda de la Feria del Zapato de Oro con un cuarto de entrada en el Arnedo Arena. EFE

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