Pumpido critica al Supremo por su interpretación de la amnistía "contraria a la ley"

Madrid, 28 sep (EFE).- La ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, critica que la interpretación que hizo el Supremo para no aplicar la amnistía al delito de malversación a los líderes del 'procés' es "manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley". EFE

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