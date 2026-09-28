Nick Smith Jr., último fichaje del Real Madrid, inscrito en la Euroliga

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- El escolta estadounidense Nick Smith Jr., fichado por el Real Madrid el pasado 16 de septiembre, ha sido dado de alta este lunes en la Euroliga, antes de la doble jornada que disputará el equipo blanco ante el Anadolu Efes y el Hapoel Tel Aviv.

El jugador ya aparece en la web de la competición, por lo que podría debutar a las órdenes de Pedro Martínez si así lo desea el técnico barcelonés.

PUBLICIDAD

Martínez habló de su situación el domingo tras la victoria en la Liga Endesa ante el Unicaja, y aseguró que el jugador arrastraba "unas molestias" que le habían impedido estar con el equipo hasta ahora.

"Nick Smith venía con molestias, pero había riesgo de que si le forzábamos pudiese caer en una lesión de gravedad. Estamos al final de ese proceso, le vamos a ir incorporando para que sea uno más. Ahora parece que el tema está superado y va a ir entrando en la dinámica del equipo", dijo.

PUBLICIDAD

De esta forma, el escolta podría formar parte de la lista de convocados de este martes para el duelo ante el Anadolu Efes en el Turkcell Basketball Development Center de Estambul o el jueves ante el Hapoel Tel Aviv en el Arena 8888 Sofia de Bulgaria. EFE