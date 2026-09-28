Espana agencias

Los letrados del Congreso avalan la apertura de un expediente sancionador a la diputada del PP que mostró gas pimienta

23/09/2026 La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con siete preguntas y dos interpelaciones urgentes. El mayor peso del examen del Congreso lo tendrán el ministro del Interior y la ministra de Defensa aunque la oposición también interpelará a otros ministros. Después de la sesión de control, el Congreso debatirá y votará la convalidación de medidas económicas de urgencia. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
23/09/2026 La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con siete preguntas y dos interpelaciones urgentes. El mayor peso del examen del Congreso lo tendrán el ministro del Interior y la ministra de Defensa aunque la oposición también interpelará a otros ministros. Después de la sesión de control, el Congreso debatirá y votará la convalidación de medidas económicas de urgencia. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
Guardar

Los letrados del Congreso ven motivos para abrir un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez que en el último Pleno exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo y fue obligada a desalojar el Salón de Plenos al considerarse el spray como un arma cuya tenencia prohíbe el Reglamento.

Fue la propia presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, quien justificó su decisión de echar a la diputada apelando al artículo 101 del Reglamento del Congreso, que establece "la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada por razón de disciplina parlamentaria" a quien porte armas dentro del recinto parlamentario.

PUBLICIDAD

La decisión de abrir el expediente corresponde a la mesa del Congreso, que se reúne este martes, pero el informe de los letrados ya ve motivos para tomar esa decisión, admitiendo que no existen precedentes en la historia parlamentaria de nuestra Constitución de un caso así de armas en el hemiciclo.

En su informe, al que tuvo acceso Europa Press, los letrados dan por hecho que un bote de gas pimienta, aunque se trate de un spray de autodefensa, legalmente se considera un arma, y que el reglamento castiga el hecho de "portarlo", sin reparar en que se haya llegado a usar o no, o en que se haya empleado o no como amenaza.

PUBLICIDAD

Por tanto, los servicios jurídicos ven motivos para abrir el expediente sancionador, si bien precisan que, antes de proponer una sanción, el órgano de gobierno de la cámara debe escuchar a la diputada afectada, que tiene derecho a presentar alegaciones. También remarcan que, si finalmente el expediente acaba en una propuesta de suspensión de la diputada, deberá tenerse en cuenta "la proporcionalidad y la necesidad de motivación".

La propuesta de sanción, si finalmente se acuerda en la Mesa tras escuchar a la diputada, deberá votarse en el Pleno del Congreso en una sesión a puerta cerrada, y los letrados ya apuntan que la afectada no podrá participar.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas son las películas que inspiraron ‘La bola negra’ y que Los Javis hicieron ver a su equipo

La cinta de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que apunta a ser una de las favoritas para los Oscar junto con ‘La odisea’, bebe de títulos de Theo Angelopoulos, Paweł Pawlikowski o Francis Ford Coppola

Estas son las películas que inspiraron ‘La bola negra’ y que Los Javis hicieron ver a su equipo

Una hamburguesa de Córdoba gana la final de The Champions Burger: una receta con láminas de oro, cecina de wagyu y caviar de trufa

La receta ganadora es una creación de Godeo, un restaurante fundado en el municipio de Pozoblanco por dos hermanos de una familia ganadera

Una hamburguesa de Córdoba gana la final de The Champions Burger: una receta con láminas de oro, cecina de wagyu y caviar de trufa

Una de las exparejas de Marius Borg con trastorno de estrés postraumático se sincera: “Cuando pasas por lo que yo pasé, se queda dentro de ti”

Juliane Snekkestad ha hablado en ‘Utro, håp og kjærlighet’ sobre cómo concibe las relaciones tras lo vivido con el hijo de la reina de Noruega

Una de las exparejas de Marius Borg con trastorno de estrés postraumático se sincera: “Cuando pasas por lo que yo pasé, se queda dentro de ti”

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este 28 de septiembre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este 28 de septiembre

Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad

El Parque Nacional de Garajonay está en La Gomera y es perfecto para visitar en otoño

Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”