Fallece un hombre en Gipuzkoa tras recibir un disparo de un agente de la Policía Municipal

San Sebastián, 28 sep (EFE).- Un varón de 46 años ha fallecido este lunes en Hondarribia (Gipuzkoa) al recibir un disparo de un agente de la Policía Local en el momento en el que intentaba agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos han sucedido esta tarde, cuando un hombre ha amenazado con un arma blanca a algunas personas que se encontraban en un local de hostelería de esta localidad guipuzcoana.
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Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales tanto de la Policía Local como de la Ertzaintza, que han intentado sin éxito que el hombre depusiera su actitud, ha precisado la fuente. EFE
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