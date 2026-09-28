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El SUP "cuestiona" la cifra oficial de más de 7.000 retornos voluntarios de migrantes desde Ceuta: "Son muchos menos"

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha "cuestionado" la cifra oficial facilitada por el Gobierno de que son más de 7.000 los migrantes que han retornado voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva a Ceuta a finales de julio.

"Los policías contabilizan muchas menos salidas y advierten de que siguen quedando miles de personas en Ceuta", ha señalado el SUP en un comunicado, en el que hablan de cifras de salidas "muy inferiores al ritmo anunciado oficialmente".

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El ministro de Política Territorial y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes en una entrevista en la 'Cadena Cope' recogida por Europa Press que ya son "cerca de 8.000" las personas que han retornado voluntariamente desde el pasado 10 de agosto.

El SUP se ha remitido al balance del 24 de septiembre, en el que el Ejecutivo central cifró en 7.099 los retornos voluntarios y 364 las expulsiones, "con un ritmo actual de entre 150 y 200 regresos diarios".

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"Sin embargo, los policías destinados en Ceuta trasladan al SUP una realidad diferente. Según la información recabada por el sindicato, durante las últimas tres semanas los agentes han observado una media aproximada de 60 salidas voluntarias diarias a través del paso habilitado para estos retornos, cuyos movimientos comprueban mediante los sistemas de vigilancia", ha apuntado este sindicato de la Policía Nacional.

UNOS 14.000 MIGRANTES EN CEUTA

El SUP ha sostenido que, pese a los miles de retornos anunciados, continúa existiendo una elevada concentración de personas en los recursos de acogida, los asentamientos improvisados y distintos barrios de Ceuta.

En concreto, ha citado "estimaciones de fuentes policiales" en Ceuta que apuntan a una cifra superior a las 14.000 personas, incluidos los menores, que continúan en la ciudad autónoma distribuidas entre los recursos oficiales, los asentamientos y diferentes zonas de la ciudad.

Además, los datos policiales consultadas por el SUP advierten de un incremento de las solicitudes de protección internacional entre algunas de estas personas, de ahí que haya reclamado tener cifras oficiales "para determinar si existe una relación entre ambos fenómenos, garantizando en todo momento el derecho de quienes necesitan protección internacional".

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EuropaPress

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