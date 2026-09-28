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De la Fuente: "Sí, me gustaría ganar el Balón de Oro; tenemos iguales méritos que todos"

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Sevilla, 28 sep (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, admitió en vísperas del partido contra Croacia en Sevilla, de la segunda jornada de la Liga de Naciones, que, aunque no va con él "postularse", le "gustaría" ganar el Balón de Oro como mejor entrenador de 2026 porque él y su equipo técnico tienen "los mismos méritos" que el resto.

"No sé qué criterio hay para votar o no votar. Siempre he dicho que gane un español. Creo que todos hemos hecho méritos, dentro de los cinco, y ya se verá ese criterio. Estoy feliz de estar nominado y para mí es un reconocimiento y un orgullo", afirmó este lunes en rueda de prensa el seleccionador de España.

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De la Fuente se mostró "orgullo y feliz de estar allí" entre los nominados, junto con Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompani (Bayern Múnich) y Luis Enrique (PSG), y defendió que él ha hecho "méritos, junto con su grupo de trabajo", para merecer el galardón, "los mismos que los demás para ser candidato a ganarlo".

"Postularme no va conmigo, pero claro que me gustaría (ganarlo). Que tomen nota, que me gustaría", bromeó el riojano, quien, preguntado por su pasado hace un cuarto de siglo al frente del Sevilla juvenil y qué le recomendaría a los entrenadores jóvenes, indicó: "Les diría lo que a cualquier colega: que no bajen los brazos y que sigan insistiendo y siendo constantes".

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En aquella época en la cantera del club del Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del encuentro de este martes contra Croacia, el seleccionador nacional admitió que erróneamente creía "saber mucho", por lo que "hay veces" que se dice que no se "reconoce" en sus comienzos como entrenador, ya que "luego asimilas conocimientos y vas cambiando en muchos aspectos".

De la Fuente reiteró que a los técnicos jóvenes les manda ánimos y les aconseja que perseveren en sus metas. "Eso es lo que me ha traído hasta aquí. Antes, seguro que no lo tendría tan claro, pero ahora ves que tienes otras oportunidades. Le diría lo mismo a mis hijos y también a aquel Luis de la Fuente", admitió en relación a cómo afrontar los retos de futuro.

Sobre las nominaciones al Balón de Oro de los futbolistas españoles, nueve en total incluyendo los porteros, indicó que para él todos "son los mejores jugadores del mundo" y aseveró que "la historia" de este galardón mundial "le debe más de uno al fútbol español".

"Sentí una gran alegría cuando Rodri (Hernández) ganó el último. Ahora desearía que ganara otro español, me daría igual el que sea entre los nueve (nominados). Me daría mucha alegría cualquiera de ellos porque para mí son los mejores del mundo", subrayó el seleccionador español. EFE

(Foto) (Vídeo)

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