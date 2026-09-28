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Buscan a un nonagenario desaparecido desde el viernes en Granada

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Granada, 28 sep (EFE).- La Policía Nacional, con el apoyo de Protección Civil, desarrollará este martes un dispositivo de búsqueda para localizar a un nonagenario desaparecido desde este viernes en el barrio del Albaicín de Granada, una persona vulnerable que necesita medicación.

Fuentes policiales han explicado que el dispositivo unirá a voluntarios y agentes para tratar de localizar al hombre, de 92 años y de nombre Modesto pero conocido como Pepe, del que no se conoce el paradero desde el pasado viernes, cuando salió a pasear por el entorno de San Miguel alto.

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En esta zona del barrio del Albaicín se instalará un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar el trabajo, una búsqueda que está previsto que comience a las 9:30 horas de este martes.

En la búsqueda del hombre han participado diferentes grupos policiales, que han empleado drones para rastrear la zona, y localizar a esta persona que necesita medicación.

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Se trata de un hombre de 1,68 metros de altura y complexión ancha, de ojos marrones y con el pelo canoso, aunque también algo calvo. EFE

mro/fs/jlp

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