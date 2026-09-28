Buscan a un nonagenario desaparecido desde el viernes en Granada

Granada, 28 sep (EFE).- La Policía Nacional, con el apoyo de Protección Civil, desarrollará este martes un dispositivo de búsqueda para localizar a un nonagenario desaparecido desde este viernes en el barrio del Albaicín de Granada, una persona vulnerable que necesita medicación.
Fuentes policiales han explicado que el dispositivo unirá a voluntarios y agentes para tratar de localizar al hombre, de 92 años y de nombre Modesto pero conocido como Pepe, del que no se conoce el paradero desde el pasado viernes, cuando salió a pasear por el entorno de San Miguel alto.
PUBLICIDAD
En esta zona del barrio del Albaicín se instalará un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar el trabajo, una búsqueda que está previsto que comience a las 9:30 horas de este martes.
En la búsqueda del hombre han participado diferentes grupos policiales, que han empleado drones para rastrear la zona, y localizar a esta persona que necesita medicación.
PUBLICIDAD
Se trata de un hombre de 1,68 metros de altura y complexión ancha, de ojos marrones y con el pelo canoso, aunque también algo calvo. EFE
mro/fs/jlp
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD