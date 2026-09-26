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Un documental muestra la herida de familias en Senegal por la migración irregular a España

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Laura López

Madrid, 26 sep (EFE).- El documental 'Yoonu Dundu', de estreno el próximo martes en Madrid, muestra una cara poco visible de la migración irregular a España: los intentos de comunidades y familias en el país de origen para frenar la "hemorragia" de la peligrosa e incierta partida de sus jóvenes en busca de una vida mejor.

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Lo recoge, por ejemplo, a través de una joven activista que con su programa de radio insta a la juventud a quedarse en el país o un testimonio que pide a los jóvenes invertir los 3.000 o 4.000 euros que le darían a las mafias por hacerles llegar hasta España en montar un negocio en su país.

Una visión de la migración que puede sorprender y hacer reflexionar al público español en un momento de "tensión", marcado por la crisis de Ceuta, en el que se ve la inmigración "desde un foco conflictivo o problemático", explica en una entrevista con EFE el director de este documental producido por CONVIVE Fundación Cepaim, Daniel Lavella.

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Historias como la de una mujer que relata que su hermana salió en cayuco hace dos años y no sabe si está viva o muerta recuerdan al espectador que las personas que ven, por ejemplo, vendiendo en el top manta, también tienen una familia y unos amigos que se preocupan por ellos.

"Creo que ahí pueden, si verdaderamente tienen un sentido ético y humano, empatizar con eso que, más que sufrimiento, es una preocupación que nos atañe a todos", enfatiza Lavella.

Cada año, muchas personas emprenden peligrosas rutas hacia España en busca de una vida mejor: Según la oenegé Caminando Fronteras, al menos 1.317 personas fallecieron en los cinco primeros meses de 2026 tratando de llegar al país.

El responsable de Cooperación al Desarrollo del área África de Cepaim, Nabil Mesli, de origen argelino y nacionalidad española, explica que esta obra muestra, sin decirlo, que "las personas no migran por capricho" sino por necesidad económica, ya que, si se les da una oportunidad en su país, la mayoría no lo hacen y, si ya lo han hecho, desean volver.

Una herramienta para prevenir esta inmigración clandestina a nivel local son los proyectos de codesarrollo en países de origen y programas como el de retorno productivo llevado a cabo por Cepaim, de la que Lavella es coordinador de la unidad de Producción Audiovisual y Campañas.

En este último programa, que da formación y medios económicos a los migrantes que quieren volver a su país de origen después de un tiempo en España para que puedan emprender un negocio allí, se centra este documental, estructurado en seis historias, con especial protagonismo de las mujeres.

Pero 'Yoonu Dundu', cuya traducción del wolof más parecida al español es 'Camino vivo', interpela a todo el que haya migrado de alguna forma, aunque solo sea de una ciudad a otra, sobre el significado de volver a un lugar conocido tras una transformación personal.

Nabil Mesli defiende con pasión que retornar no es, en ningún caso, un fracaso, sino una "decisión personal" a la que toda persona tiene derecho y que responde a muy diferentes motivos: desde echar de menos el olor del barrio donde uno nació a no haber conseguido los papeles en España para acceder a un trabajo digno.

Pero quien muchas veces sí lo ve como un fracaso es la sociedad de origen, que a menudo es "cruel" con el que retorna con las manos vacías, subraya el responsable de la oenegé, para quien proyectos como este son fundamentales para que los migrantes vuelvan a casa con un negocio entre manos, como una explotación agrícola o pesquera.

El documental también retrata -gracias al uso de imágenes que se remontan a 2004- la evolución de otros proyectos acompañados por la entidad, como una salinera que empezó como "una chabola" y acabó, dos décadas después, exportando a varios países y dando trabajo a más de 3.000 personas.

Con una duración de 53 minutos, la película es resultado de un arduo trabajo de síntesis de las 72 horas de metraje grabadas "a pulso" con solo dos cámaras y un equipo de sonido en el idioma original de sus protagonistas -wolof, mandinga y francés, además de español-, lo que requirió seis meses de trabajo solo para el subtitulado.

Se estrena el próximo martes, 29 de septiembre, en los cines Renoir Princesa de Madrid y después se proyectará en Murcia, el 24 de octubre, en la Filmoteca Francisco Rabal. EFE

(Foto)

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