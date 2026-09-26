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Sumar pide crear un corredor para evacuar a estudiantes gazatíes con plaza en universidades españolas

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El grupo plurinacional de Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que pretende que el Gobierno ponga en marcha un 'corredor humanitario' para la evacuación de estudiantes palestinos de Gaza admitidos en universidades españolas y que agilice la concesión de los correspondientes visados de estudios.

Así se recoge en la proposición no de ley, que se debatirá en la Comisión de Asuntos Exteriores, donde Sumar reclama al Gobierno que establezca un mecanismo específico y calendarizado de tramitación de visados de estudio y evacuación para estudiantes palestinos de Gaza con plaza confirmada en universidades españolas, inspirado en el precedente aplicado a los estudiantes y personal académico desplazados por la invasión de Ucrania.

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En su propuesta, recogida por Europa Press, Sumar denuncia que "decenas" de jóvenes gazatíes que cuentan con plaza confirmada, el respaldo institucional de sus universidades de acogida e incluso, en "en muchos casos", una beca para cursar sus estudios, no pueden salir de Franja para viajar a España e iniciar sus estudios universitarios porque están a la espera de una resolución sobre sus visados de estudio y su evacuación.

SÓLO 19 ESTUDIANTES EN DIEZ MESES

En concreto, recalca que, según información de la red Gaza 40+ España, al menos seis estudiantes con admisión confirmada en universidades públicas --entre ellas la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra-- se encuentran en un limbo administrativo que les impide viajar a nuestro país.

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Aunque algunos de ellos entregaron su documentación para el visado en noviembre de 2025, si bien aún no han recibido confirmación sobre el estado de sus expedientes, ni disponen de un código de seguimiento o un canal de comunicación estable con las autoridades consulares.

De hecho, el socio minoritario del Gobierno subraya que, según datos de la citada organización, España sólo ha evacuado a 19 estudiantes por motivos académicos en los últimos diez meses, cuando son alrededor de 50 los que permanecen a la espera de respuesta en la Franja.

Una situación que, a su juicio, "no es fruto de una simple demora administrativa puntual, sino de un patrón de opacidad y desatención" que contrasta con la agilidad de acogida académica de emergencia que España desplegó con ocasión de la invasión de Ucrania. Por ello, sostiene que "no existe razón que justifique no aplicar un enfoque equivalente, adaptado a las circunstancias específicas de Gaza".

Así las cosas, Sumar pide en su proposición establecer un mecanismo calendarizado de tramitación de visados de estudio y evacuación para estudiantes palestinos de Gaza con plaza confirmada en universidades españolas, inspirado en el precedente de la invasión rusa de Ucrania.

COORDINACIÓN CON ISRAEL Y EGIPTO

Asimismo, insta al Gobierno a impulsar la coordinación con las autoridades israelíes y egipcias para facilitar el tránsito seguro de los estudiantes desde la Franja de Gaza hacia España, así como a promover en la UE la creación de un corredor humanitario estudiantil europeo para estudiantes gazatíes.

Además, aboga por que el Ejecutivo abra un canal de comunicación "estable, accesible y permanente" entre el Consulado General de España en Jerusalén, las universidades de acogida y los estudiantes afectados.

En concreto, el socio minoritario del Gobierno exige priorizar la resolución de los expedientes de visado y la organización de la evacuación de los estudiantes gazatíes que llevan pendientes de respuesta desde hace más tiempo, al igual que los casos de especial vulnerabilidad.

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EuropaPress

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