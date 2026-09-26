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Podemos cree que Sumar tiene un debate interno "muy de fondo" sobre si su apuesta debe ser revalidar el Gobierno

22/09/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
22/09/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha apreciado muestras de debate interno en Sumar sobre la conveniencia de revalidar o no el Gobierno de coalición como apuesta electoral de 2027.

De esta forma, confrontaba las declaraciones del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, primando como condición inicial para las alianzas la apuesta inequívoca por reeditar el Ejecutivo de coalición y las palabras de la exalcaldesa de Barcelona, quien dijo que su espacio político no podía estar en el Ejecutivo si no tomaba medidas valientes tras el desahucio de Maricarmen.

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Precisamente Urtasun emplazó a los 'morados' a explicitar si querían estar en una candidatura de unidad con el objetivo de volver a repetir el Ejecutivo de coalición con el PSOE, pero Belarra ha instado al socio minoritario del Gobierno a que sean ellos primero quienes aclaren su postura.

"Habría que preguntarles a ellos si están dispuestos a reeditarlo, porque creo que tienen un debate muy a fondo sobre eso", ha lanzado la también diputada en el Congreso durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, y cuestionada por el mensaje que dirigió Urtasun a su partido.

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ESTE GOBIERNO ES "ALIMENTO" PARA LA DERECHA

La líder de la formación morada ha vuelto a distanciarse de Sumar al evidenciar de nuevo su posición crítica hacia el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, puesto que inacción ante el problema de la vivienda y el aumento del precio de la cesta de la compra ha sido "alimento" para el avance de las derechas.

"Por no haber atajado de verdad los problemas de la gente, pues este Gobierno ha sido un alimento permanente para el avance de la derecha y la extrema derecha y vamos a unas elecciones muy difíciles (para la izquierda)", ha reafirmado Belarra.

No obstante, ha prometido al electorado progresista que de cara a esos comicios Podemos está preparado "para dar esa batalla" y que la eurodiputada y referente electoral del partido para las generales, Irene Montero, ha hecho la mejor propuesta de cómo se puede "frenar" a la ultraderecha y consiste en ser "valiente" y poner en el centro las dificultades que está atravesando la gente.

SALIR DEL "BUCLE" CON PRIMARIAS

Aparte de los cinco puntos programáticos básicos, Belarra ha calificado también que la propuesta de primarias abiertas es también un acierto, porque es la salida para el "bucle" en el que se encuentra la izquierda es "darle la palabra" a la gente.

"Cuando la gente tiene el protagonismo y hace política en primera persona, participando en esas primarias, eligiendo el mejor proyecto, eligiendo a los mejores candidatos, es cuando realmente la izquierda se ha fortalecido y creo que de ahí es de donde va a poder salir el mejor proyecto para ir a esas generales", ha agregado.

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