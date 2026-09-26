Estabilizado el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense), tras quemar 360 hectáreas

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Santiago de Compostela, 26 sep (EFE).- El incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) se encuentra estabilizado desde las 23:39 horas de la pasada noche tras quemar, según las estimaciones provisionales, 460 hectáreas.

La Consellería de Medio Rural señala en el comunicado de este sábado que para intentar apagarlo se han movilizado hasta ahora y de modo acumulado siete técnicos, 43 agentes, 47 brigadas, 29 motobombas, cinco palas, seis unidades técnicas de apoyo, diez helicópteros y once aviones.

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El fuego se declaró el pasado jueves y fue necesaria la situación dos, como medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de As Meaus, en el ayuntamiento limítrofe de Baltar, una situación operativa de emergencia que ya ha sido desactivada.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume para avisar en caso de incendio forestal, así como otro teléfono (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento o sospecha. EFE

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