El Girona y el Murcia se citan en el esperado debut en la ACB de McClung

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Girona, 26 sep (EFE).- El estadounidense Mac McClung, triple campeón del concurso de mates de la NBA, máximo anotador histórico de la G League y fichaje estrella del FIATC Girona, será el gran protagonista del partido de la primera jornada de la Liga Endesa entre el equipo de Marc Gasol y el UCAM Murcia, este domingo (17.00h CET) en Fontajau.

El base del estado de Virginia ya ha dejado muestras de su talento con grandes actuaciones y canastas de concurso durante la pretemporada y está llamado a ser uno de los animadores de la ACB.

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El curso pasado conquistó su segundo MVP en la G League con unos números de 29,5 puntos, 3,5 rebotes, 7,5 asistencias y 28,6 créditos de valoración por partido.

El equipo de Moncho Fernández mantiene varias piezas clave como Pep Busquets, Sergi Martínez o Martinas Geben y ha hecho varios fichajes ilusionantes para la temporada del estreno en Europa.

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Los focos se han centrado en McClung por su gran popularidad, pero el alero dominicano Jassel Pérez también debería estar entre los líderes del equipo y han llegado otros nombres con números notables como David N'Guessan, Andrzej Pluta o Stanley Whittaker.

Es un año con grandes expectativas para el Girona, pero la exigencia combinada de la Liga Endesa y la Eurocopa de la FIBA supone un reto importante a nivel físico y el equipo ya comienza el curso condicionado en este sentido.

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Moncho tiene la duda de Aljaz Kunc y las bajas de Maxi Fjellerup e Isaac Vázquez para recibir al UCAM. El club incorporó hace unas semanas al base Dominykas Stenionis con un contrato temporal. EFE

asm/fa/cmm