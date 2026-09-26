Dos pateras con 35 migrantes arriban al sur de Mallorca

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Palma, 26 sep (EFE).- Un total de 35 migrantes han sido localizados en dos nuevas llegadas de pateras registradas durante la noche del viernes en Cala Santanyí, al sureste de Mallorca, y en aguas próximas a la isla de Cabrera, también en Mallorca, que se suman a los 83 que habían llegado a Baleares durante la jornada.

Según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 20.57 horas fueron localizadas 9 personas de origen magrebí en una embarcación en la línea de costa de Cala Santanyí.

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Hacia las 23.55 horas fueron localizadas otras 26 personas de origen subsahariano a una milla y media al sureste de la isla de Cabrera, al sur de Mallorca, en una actuación en la que participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Estas dos llegadas se suman a las cinco registradas durante el viernes, con 83 ocupantes: 18 personas localizadas en un bote a seis millas al sur de Formentera, otras 21 en Pilar de la Mola, 24 en un bote en Cabrera, un grupo de 11 al sur de Mallorca y otras 9 en Cala Sa Nau, en el municipio mallorquín de Felanitx.

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De esta forma, durante el viernes llegaron a Baleares 118 migrantes a bordo de siete pateras, dos de ellas a Formentera, tres a Mallorca y dos a Cabrera.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 345 pateras con 6.327 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE