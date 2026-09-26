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Consellera catalana de Educación llama a los sindicatos docentes a aparcar la crispación

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Barcelona, 26 sep (EFE).- La consellera catalana de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, llama a los sindicatos que mantienen el pulso con el Govern a aparcar la crispación y "recuperar la confianza" y les advierte de que ve "difícil" reabrir los acuerdos cerrados y que ya se están desplegando.

En una entrevista con EFE, Niubó ha puesto énfasis en la dificultad para "negociar sobre acuerdos realizados", como los cerrados con CCOO, UGT y Professors de Secundària el curso pasado, que prevén un incremento progresivo de los salarios de los docentes, la incorporación de más de 1.800 profesionales al sistema, el reconocimiento de la autoridad del docente y la reducción de ratios.

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"Se me hace difícil plantear una agenda adicional", ha señalado, para, a continuación, extender la mano a Ustec y CGT, los dos sindicatos que no suscribieron los acuerdos y que convocaron el último ciclo de huelgas del curso pasado, así como el paro del primer día de este curso.

"Hay que reconvertir la crispación y la polarización del curso pasado en un clima de construcción. Es necesario un ambiente de serenidad y recuperar la confianza", ha dicho Niubó.

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Además de las huelgas de los docentes, la consellera ha tenido que hacer frente en los últimos meses, entre otros problemas, al fiasco de las pruebas PISA, que ha hecho imposible que Cataluña tenga resultados comparables sobre el rendimiento de los alumnos catalanes en la edición de 2025.

La consellera espera que se pueda dar un paso adelante en la dirección de recomponer el diálogo con Ustec y CGT en la mesa sectorial de educación que su Departamento ha convocado para el próximo 2 de octubre.

"Nuestra voluntad es mantener la agenda de trabajo con el conjunto de los sindicatos y buscar consensos (...). Estaría muy bien poder trabajar con la confianza y la serenidad que no hemos encontrado en los últimos meses", ha dicho.

De momento, Ustec, mayoritario en el sector, ha rechazado el debate que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado al Consell d'Educatiu de Catalunya para mejorar el sistema educativo y ha emplazado al gobierno catalán a negociar con los sindicatos en una mesa marco.

Ustec ha amenazado con nuevas movilizaciones e incluso huelgas el próximo mes de noviembre si no se cumple esta premisa, tras acusar al ejecutivo catalán de intentar "diluir" el peso de los sindicatos en las negociaciones con iniciativas como esta.

La consellera ha reconocido también la dificultad que aporta en este contexto la existencia de la Assamblea Educativa de Catalunya, un nuevo foro de debate de movilizaciones integrado en gran parte por docentes de organizaciones que no están representadas en las mesas sectoriales.

Así, ha señalado que "es complejo negociar con personas que no tienen esta representación" e incluso conocer cuál es su agenda.

El diálogo con los sindicatos va en paralelo a la reflexión sobre el modelo educativo que el gobierno catalán ha abierto con el conjunto de la sociedad y los grupos parlamentarios cuando se cumplen dos décadas del Pacto Nacional por la Educación, 17 de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y diez del decreto de la escuela inclusiva. EFE

(foto) (vídeo)

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