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Calvo Poyato afirma que no hubo una victoria inglesa a la Armada española en 1589

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Aníbal de la Beldad

Viso del Marqués (Ciudad Real), 26 sep (EFE).- El historiador y escritor José Calvo Poyato aborda en su nueva novela, 'El imperio en la tormenta', la "otra cara de una historia que creíamos conocer", la de la Armada española y la Contra Armada inglesa en 1588 y 1589, y defiende que "hemos estado contando mal lo que nos contaron los ingleses, porque esa gran victoria inglesa no se produjo nunca".

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Lo ha dicho a EFE en una entrevista en el Palacio del Marqués de Santa Cruz de Viso del Marqués (Ciudad Real), sede del Archivo General de la Marina, al hilo de su nueva novela, que llegará a las librerías y a los puntos de venta digitales el 30 de septiembre de la mano de la editorial HarperCollins Ibérica.

La novela está ambientada durante los reinados de Felipe II en España e Isabel I en Inglaterra y reúne a personajes históricos como el propio Felipe II, Isabel I, Francis Drake, Lope de Vega, María Pita y Álvaro de Bazán.

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Calvo Poyato (Cabra, Córdoba, 1951) explica que la obra pretende mostrar "la otra cara de una historia que creíamos conocer" y recuperar un episodio que ha quedado relegado durante siglos frente al relato de la supuesta gran victoria inglesa sobre la Armada española.

"Creo que hemos estado contando mal lo que nos contaron los ingleses, porque esa gran victoria inglesa no se produjo nunca", afirma el autor, quien asegura que la Armada inglesa no se atrevió a mantener un enfrentamiento naval directo con la flota de Felipe II.

Ha precisado que los ingleses atacaron algunos barcos que quedaron descolgados de la Armada y hundieron probablemente entre cuatro y cinco de los más de 130 que componían la expedición española.

Calvo Poyato sitúa las principales pérdidas de la Armada en la costa de Irlanda, durante el regreso al Cantábrico, y expone que el fracaso de la operación se produjo porque las tropas de Alejandro Farnesio, que se encontraban en la costa de Flandes, no pudieron embarcar.

El historiador considera que la propaganda inglesa tuvo un papel fundamental en la construcción del relato posterior y recuerda que el conflicto entre España e Inglaterra se prolongó hasta 1604 y durante ese periodo España continuó manteniendo una posición dominante en los océanos.

La investigación para la novela le ha llevado a consultar bibliografía española e inglesa y trabajos sobre la Armada de 1588 y la Contra Armada de 1589, fuentes que han bebido especialmente de archivos como el de Simancas, a lo que se ha unido también la obra de Cesáreo Fernández Duro sobre la historia general de la Armada española, pese al tiempo transcurrido desde su publicación.

Uno de los ejes de la novela es Felipe II, un personaje que Calvo Poyato cree fundamental para comprender el siglo XVI español y uno de los grandes damnificados de la llamada leyenda negra. El autor defiende una visión alejada tanto de la demonización como de la idealización del monarca y reivindica otros aspectos de su figura, como su interés por la pintura y su papel en la creación de la biblioteca de El Escorial.

También tienen peso en la novela el espionaje, las conspiraciones, los sabotajes y las misiones secretas. Calvo Poyato subraya que Felipe II disponía de una extensa red de información, "probablemente la red de espías más importante que había en la época".

Entre los episodios que más le han sorprendido durante la investigación ha citado la huida de Robert Devereux, conde de Essex, de Londres en 1589 para embarcarse en uno de los navíos de la expedición inglesa que se concentraba en Plymouth: la reina Isabel I ordenó buscarlo y devolverlo a Londres, aunque finalmente el joven logró embarcar y, a su regreso, fue perdonado por la monarca.

Calvo Poyato invita a los lectores a acercarse con la novela a un periodo en el que "los españoles eran los dueños del mundo", con armadas que recorrían el Mediterráneo, cruzaban el Atlántico y navegaban por el Índico.

Como muestra de la magnitud del fracaso de la Contra Armada inglesa, ha señalado que de los aproximadamente 28.500 hombres que embarcaron en Plymouth regresaron unos 3.500.

No obstante, advierte de que reivindicar este episodio no debe llevar a construir un relato inverso al de la propaganda inglesa, ya que "si la leyenda negra es injusta, igual de injusta es la leyenda rosa".

A su juicio, lo importante es situar los acontecimientos en su contexto y evitar nuevos relatos de vencedores y vencidos. EFE

abc/lsy/ie

(foto) (vídeo)

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