Artistas, científicos y personas sordas se unen para hacer la música más accesible

Guardar

València, 26 sep (EFE).- Científicos, artistas y personal sanitario se han unido en el proyecto de investigación VIBRA, desarrollado desde el área HumanTech de la Universitat Politècnica de València (UPV), que busca las herramientas que permitan generar experiencias musicales verdaderamente inclusivas para las personas sordas.

El estudio nació de la experiencia personal con las barreras de acceso a la música y a la cultura de la investigadora Claudia Elizabeth Goyes Yepez, con una discapacidad auditiva sobrevenida y usuaria de implantes auditivos.

PUBLICIDAD

Goyes decidió con esta investigación posdoctoral, financiada por la Fundación Ramón Areces, buscar las herramientas que permitan generar experiencias musicales verdaderamente inclusivas para las personas sordas y unió en este proyecto a científicos, artistas y médicos especialistas, informa la UPV.

El estudio analiza recursos como el subtitulado, la interpretación en lengua de signos, el bucle magnético y los chalecos vibratorios, así como la interacción de los sentidos visual, auditivo, táctil, olfativo y gustativo durante una experiencia musical.

PUBLICIDAD

Para ello, VIBRA combina metodologías objetivas y subjetivas, a través de biosensores para registrar respuestas fisiológicas asociadas a la experiencia emocional de los participantes; junto a cuestionarios, que permiten evaluar la percepción multisensorial, la presencia en la realidad virtual, la satisfacción y la experiencia de consumo durante el concierto.

"VIBRA es mucho más que una investigación científica. Es también una iniciativa construida gracias a la colaboración de numerosas personas e instituciones que han decidido sumarse a una causa común: hacer la música más accesible para todos", destaca Claudia Goyes.

PUBLICIDAD

Junto a ella, en el proyecto trabajan también por parte de HumanTech UPV Jaime Guxieres, Eleonora Minisini, Jesús Casal y José Carlos Soto.

La experiencia musical del proyecto cuenta con la participación de Antonio Morant, pianista, pedagogo y catedrático valenciano, quien interpreta las cinco piezas musicales utilizadas durante el experimento.

PUBLICIDAD

El compromiso de Morant con la accesibilidad está estrechamente ligado a la historia de su hija Mara, quien recuperó la capacidad de escuchar gracias a un doble implante coclear después de sufrir una pérdida auditiva profunda durante la infancia.

También forma parte del proyecto el Coro VozNColor, dirigido por Leya Pourdevrai, una agrupación que promueve la inclusión, la diversidad y la transformación social a través de la música. Su incorporación a VIBRA fue posible gracias a Gema Mas, Defensora de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.

PUBLICIDAD

La dimensión táctil de la experiencia ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Music for All, entidad comprometida con la accesibilidad y la inclusión en la música para personas con discapacidad.

Facilitó en préstamo el chaleco vibratorio utilizado durante las pruebas iniciales del experimento, permitiendo que la música pueda percibirse también a través del tacto mediante vibraciones sincronizadas con el sonido.

PUBLICIDAD

El proyecto cuenta además un intérprete de lengua de signos, de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD CV), e incorpora la tecnología de bucle magnético, de la Asociación de Implantes Cocleares de la Comunidad Valenciana (AIC CV).

La participación de personas usuarias de implantes cocleares ha sido posible gracias a la colaboración de Carlos de Paula Vernetta, otorrinolaringólogo que realizó las intervenciones quirúrgicas de Claudia Goyes y que forma parte de la red de apoyo del proyecto.

PUBLICIDAD

Junto con profesionales del Hospital La Fe de València y de MED-EL Madrid, el estudio ha contribuido a la identificación y vinculación de participantes para los pases experimentales. Y en la producción audiovisual y el subtitulado de las canciones de VIBRA ha colaborado de forma altruista Enrique Quiles.

"Lo que comenzó como la experiencia personal de una investigadora que perdió la audición se ha convertido en una iniciativa colectiva que busca generar evidencia científica, promover la accesibilidad cultural y demostrar que la música puede experimentarse de muchas maneras", afirma Goyes.

PUBLICIDAD

La inclusión, a su juicio, "no consiste únicamente en eliminar barreras, sino también en crear nuevas oportunidades para que todas las personas puedan emocionarse, participar y disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones". EFE