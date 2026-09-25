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Un avión de Delta Airlines aterriza de emergencia en El Prat por un fallo en un motor

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Barcelona, 25 sep (EFE).- Un avión de la aerolínea Delta Airlines se ha visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia este viernes en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), tras detectarse humo en uno de los motores durante el despegue.

Según han informado fuentes del aeropuerto y de Protección Civil, el incidente ha ocurrido esta mañana, cuando el avión, que cubría la ruta entre Barcelona y Atlanta, acababa de despegar de El Prat y se ha detectado un fallo en uno de los motores, que ha empezado a desprender humo.

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El avión ha regresado entonces al aeropuerto para llevar a cabo un aterrizaje de emergencia, lo que ha movilizado a efectivos de los equipos de emergencia y de los bomberos.

Hacia las 13:30 horas, el avión ha sido retirado fuera de pista y el incidente se ha dado por cerrado, sin que se hayan registrado daños materiales ni personales.

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El incidente ha obligado a Protección Civil de la Generalitat a activar el plan AEROCAT por emergencias en el tráfico aéreo, en fase de alerta. EFE

ppa-rg/fl/jlp

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