Robles ensalza el trabajo de la Infantería de Marina en una visita a Ferrol (A Coruña)

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Ferrol (A Coruña), 25 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este viernes el trabajo del Tercio Norte de Infantería de Marina "como garante de la seguridad" en una visita a su sede, en el cuartel de Dolores, en Ferrol (A Coruña).

En un comunicado, el Gobierno ha detallado que la titular de Defensa se ha reunido con militares destacados en la ciudad que intervienen en "diversas misiones dentro y fuera de nuestras fronteras" y ha considerado que la unidad ferrolana es "fundamental para garantizar la seguridad de las diversas operaciones en las que participa".

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Así, ha subrayado que cuenta con 350 efectivos para labores de seguridad, disuasión y escolta y ha manifestado que es "un elemento clave dentro de la Armada", con nueve operaciones en lo que va de año, sobre las que ha apreciado que han dejado "patentes su preparación y entrenamiento para situaciones de riesgo".

Robles, según el comunicado, ha asistido a una reunión de trabajo sobre misiones asignadas al Tercio Norte de Infantería de Marina, integrado en la Fuerza de Protección de la Armada, y ha presenciado una demostración de sus equipos cinológicos de detección de explosivos y drogas, además de conocer su simulador de tiro y su material.

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El Ejecutivo resalta que sus componentes participan desde 2007 en la operación estival Centinela Gallego, encaminada a la prevención y alerta sobre incendios forestales.

La ministra ha estado acompañada por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, y ha sido recibida por el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Adolfo Morales, y el coronel jefe del acuartelamiento ferrolano, David Rodríguez Picallo. EFE

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