Prisión con fianza para la pareja del arquitecto Josep Juanpere, acusada de homicidio

Guardar

Barcelona, 25 sep (EFE).- El juez de Vielha (Lleida) ha acordado el ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 80.000 euros, para la pareja del arquitecto barcelonés Josep Juanpere, acusada de un delito de homicidio por su presunta relación con su muerte, ocurrida el pasado 26 de diciembre.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la mujer, que fue detenida el pasado miércoles en Madrid, ha prestado declaración este viernes ante el tribunal de instancia de Vielha (Lleida).

PUBLICIDAD

El arquitecto barcelonés falleció el pasado 26 de diciembre, a los 72 años, en su vivienda de Baqueira, en el municipio leridano de Naut Aran, donde estaba acompañado de su pareja. Dos días antes, había acudido al hospital de Vielha (Barcelona) al sentirse indispuesto después de una cena. EFE

cll-rg/fl/jlp