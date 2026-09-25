Piden 6 años de cárcel para el acusado de abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Toledo

30/10/2025 Audiencia Provincial de Toledo POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA

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La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes, 29 de septiembre, M.G.H., para el que la Fiscalía solicita seis años de cárcel por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en la capital regional.

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado M.G.H., inició una relación de pareja con A., madre de la menor B. --nacida el 5 de diciembre de 2006--.

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Dicha relación sentimental se inició, aproximadamente, cuando B. tenía cuatro años, tras la ruptura matrimonial entre A. --madre de la menor-- y C. --padre de la menor,--.

Después de la separación de hecho entre A. y C. se dictó sentencia en el año 2015, estableciéndose la guarda y custodia de B. en favor de la madre y un régimen de comunicaciones con el padre de fines de semana alternos.

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El domicilio familiar en el que vivía B. con su madre estaba situado en Toledo. A pesar de que el acusado seguía manteniendo su propio domicilio, aprovechando la relación sentimental establecida con la madre de B. pasaba bastante tiempo en el domicilio familiar de su pareja.

Así, según el Ministerio Público, estaba incluso días completos en el mismo, habiendo llegado a atender y cuidar personalmente a la menor desde que tenía cuatro años.

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Con todo, indica que el acusado, guiado por la "idea de satisfacer sus lúbricos deseos", entre diciembre de 2019 y principios de 2021 --desde que B. alcanzó los trece años y una vez cumplidos los catorce--, en las ocasiones en que se quedaba a solas en casa con la menor, se aproximaba a ella y, a pesar del rechazo que mostraba, le realizaba tocamientos a la altura del pecho y en sus órganos genitales, tanto por encima como por debajo de la ropa.

Estos "roces, manoseos y caricias para satisfacer sus deseos deshonestos", apunta el fiscal, los realizó M.G.H. en diversas ocasiones a los largo de más de un año, siempre cuando A. se había ausentado del domicilio y sin consentimiento alguno de la menor.

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Tras ocurrir los primeros tocamientos, cuando B. se atrevió a contárselo a su madre, esta no le dio crédito, diciendo que "era ella la que provocaba a su novio". Finalmente, B., teniendo muy afectado su estado de ánimo por lo que estaba sucediendo, se lo contó a una amiga, la cual se lo refirió a una tercera persona.

Todo ello hasta que la noticia llegó a conocimiento del padre de B., C., el cual, junto a su hija, formuló denuncia el 14 de marzo de 2021; momento a partir del cual B. se fue a Madrid a vivir con su padre, para evitar que continuaran los tocamientos, habiéndose otorgado posteriormente la guarda y custodia al padre.

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Como consecuencia de todo lo anterior B. sufrió ansiedad, angustia y zozobra del ánimo. El acusado M.G.H. fue condenado en sentencia firme el 18 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Toledo, por delito de lesiones en el ámbito familiar.

También fue condenado en sentencia firme el 25 de marzo de 2013 por delito de lesiones en el ámbito familiar, en sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo, en diligencias urgentes. En sentencia firme el 6 de marzo de 2009 fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Toledo por delito de robo con fuerza en las cosas.

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El Ministerio Público indica que los hechos anteriores son constitutivos de un delito de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años por lo que señala que procede imponer a M.G.H. la pena de seis años de prisión.

También solicita accesorias inhabilitaciones especiales para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximación a menos de 500 metros a B. durante diez años y prohibición de comunicación con la citada B. durante diez años.

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